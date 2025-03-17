民進黨啟動下鄉宣講　黃揚明點1狀況：大罷免成功機率會越來越高

▲民進黨下鄉宣講。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰，下同）

記者郭運興／台北報導

大罷免全面熱戰，民進黨近日啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰活動中批評「多了兩個聽不懂又硬要刪預算的在野黨」，而綠委王義川更直言「國民黨不反共，要親中，中華民國不歡迎他們，全部滾回去」。對此，媒體人黃揚明16日表示，大罷免社會支持度原本不高，但民進黨高舉正義大旗，公民團體背負「使命感」，當他們力求提高被罷免人仇恨值、跨過罷免門檻，而在野黨立委負面聲量越來越高，「正義」的感染力越來越強，大罷免成功的機率就會越來越高。

黃揚明表示，近期，國內網路鄉民討論度最高的，是百萬YT頻道「眾量級CROWD」中的Andy老師自爆遭該頻道遭前女友家寧的家人掠奪，使他面臨「淨身出戶」的處境，此事引爆鄉民正義，聲援Andy老師是正義一方，張家成為邪惡代言人。

黃揚明表示，正反二元對立，自古至今，都是人性中最簡單的辨別模式。支持好人、譴責壞人，是再容易不過的動員模式。去年台灣有一本翻譯書《正義中毒》，作者如此描述「對他人加諸所謂『正義的制裁』，會讓大腦的快樂中樞受到刺激，分泌多巴胺這樣的快樂物質。一旦耽溺於這樣的快感，就無法輕易脫身，而會慣性地尋找可以制裁的對象，變得完全無法原諒他人」。

黃揚明說，自己將這樣的狀態稱為「正義中毒」，意思是陷入對正義的過度沉溺，這種認知結構與成癮症幾乎相同」。

接著，黃揚明指出，15日民進黨啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰致敬前行政院長蘇貞昌下鄉宣講的「撞球桿」，拿起光劍，率政院官員出場。在今天各家媒體報導，更有位不具名的「知情人士」這樣說「選擇光劍的意義是表達正義、無所畏懼，儘管中央政府面臨許多挑戰與困難，仍會勇敢面對、據理力爭」。

黃揚明認為，高舉正義大旗，吸引正義之師，是罷免的心理動員戰。藉由台灣越來越高漲的「反中」情緒，將在野黨貼上親共標籤，欲將在野黨立委除之後快，因此，「四合一敵人」、「傅崐萁們」等稱號油然而生，這是現今執政黨的日常。

黃揚明點出「罷免關鍵」，大罷免的社會支持度原本不高，但每一個支持大罷免在野黨立委的「公民團體」，背負遠大的「使命感」，充滿熱情、信仰，為求目的不擇手段。力求提高被罷免人仇恨值、跨過罷免門檻，當在野黨立委負面聲量越來越高，「正義」的感染力越來越強，大罷免成功的機率就會越來越高。

最後，黃揚明強調，但在野黨此時卻忙著各自為政、另開沒自信、無法控制的公投戰場，實在不知所云、不明所以。真正的反惡罷關鍵，就是意見領袖到底有沒有辦法把「正義」的旗號奪回，讓支持者成為反惡罷的「正義之師」，但或許，只有大罷免成功罷免多位立委的那天到來，在野黨的領袖們才會醒來吧！