　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

動保處11天才動作！北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

▲▼台北市長蔣萬安接見HBL高中籃球聯台北市表現優異學校。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安接見HBL高中籃球聯台北市表現優異學校。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻打開車窗跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，且傳出有台北市議員涉「喬」案，才導致台北市動保處隔11天都沒裁罰，直至17日晚間才宣布分別裁處5萬、15萬元，並沒入犬隻。台北市長蔣萬安今（18日）表示，已要求動保處對飼養比特犬飼主加強安全教育與措施。

蔣萬安18日上午主持市政會議，接見HBL高中籃球聯賽北市表現優異學校。會前被問到比特犬傷人事件，外傳有議員涉入，目前了解狀況為何？蔣萬安表示，昨天產發局已裁罰最重15萬元，加上第一次裁罰累計20萬元，同時沒入有攻擊性的比特犬，自己也要求動保處一定要對飼養比特犬飼主，加強相關的安全教育及相關措施。

根據監視器畫面，徐姓飼主載著比特犬外出，行經大安區臥龍街停等紅燈時，比特犬自行打開車窗衝出車外，嚇得一旁身穿藍色外套的騎士緊急跳開，但比特犬早已盯上他，下秒就將騎士撲倒在地並緊咬對方腿部，徐姓飼主見狀急忙下車阻擋，但比特犬仍不肯鬆嘴，騎士還一度在地上被拖行，雙方僵持約26秒，飼主才將比特犬拖上車，結束這場驚魂記。

▲▼北市比特犬跳車咬傷騎士 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市比特犬跳車咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

但該比特犬6日才在文山區發生咬人案件，事隔11天又再次闖禍，且傳出該飼主是北市某警友會成員，6日事件發生後，曾於10日到某台北市議員服務處陳情，希望動保處別沒入犬隻，疑似透過議員「喬事」，才導致案件遲了11天沒有裁決。

台北市動保處17日表示，已介入調查，今（17）日同犬隻於大安區再次發生跳窗咬人事件，動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處罰鍰新台幣5萬元及9萬元外，並沒入犬隻。但事隔不到幾小時，台北市產發局更新裁處，除了原定沒入犬隻外，也決議重新檢討裁處金額，並將依規定裁處第一次罰鍰5萬元、第二次處以單次最高罰鍰15萬元。

另外，由於此案在社群越燒越大，網友們紛紛肉搜其徐姓飼主，以及尋找試圖「喬事」的台北市議員。稍早「市民書店」代替該店總經理徐書磊發佈個人聲明，表示對於此事件中受傷的民眾，本人表達誠摯的關心，大眾對公共安全及動物管理保護的批評及指教，本人亦完全虛心接受。 ​

徐書磊聲明指出，第二，Lucky是本人搬離原生家庭後，家父開始飼養，本人並非主人；事實上，本人及家人均無法親近該犬，因Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

徐書磊聲明稱，第三，事發當時本人不在車上，由家父單獨駕駛，但作為車主，本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。第四，由於已多年未與父親同住，自己也是透過新聞才得知 Lucky 傷人事件，經了解，家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市動保處裁罰、沒入比特犬處分。

最後，徐書磊聲明說，網傳家父涉嫌透過議員關說一事，已有報導指出，台北市動保處已予以駁斥，「對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。 ​本人對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5歲童跌進滾燙湯鍋「終身失能」！　女判賠252萬
史上最貴iPhone！　巴克萊銀行：首款喊破7.58萬
快訊／解放軍台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台
快訊／以色列狂轟加薩至少50死！　爆炸畫面曝光
比特犬會安樂死？飼主曾喊「沒入就不想活」：牠像自己兒子
快訊／高雄死亡車禍！　23歲騎士宣告不治
快訊／下雪停課！　新竹尖石部落一片雪白
快訊／停火破局！以色列「大規模轟炸」加薩走廊
主管性侵道歉信曝　被害女：別再捐錢給他們
快訊／台積電連8度秒填！漲13元至978　指數漲170點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

隔11天才罰！動保處對比特犬案慢半拍　產發局允諾：重新檢討程序

共軍單日二度戰備警巡　顧立雄：一再證實是台海和平的麻煩製造者

解放軍昨在台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台

鍾小平告她喊「一邊一國」　劉世芳反問：你是中國台北的議員？

反廢死反戒嚴公投「反映心中焦慮」　卓榮泰：朱主席您累了嗎

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

動保處11天才動作！北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

大罷免！　藍綠啟動熱戰原因曝

傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

隔11天才罰！動保處對比特犬案慢半拍　產發局允諾：重新檢討程序

共軍單日二度戰備警巡　顧立雄：一再證實是台海和平的麻煩製造者

解放軍昨在台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台

鍾小平告她喊「一邊一國」　劉世芳反問：你是中國台北的議員？

反廢死反戒嚴公投「反映心中焦慮」　卓榮泰：朱主席您累了嗎

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

動保處11天才動作！北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

大罷免！　藍綠啟動熱戰原因曝

傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

比亞迪「兆瓦閃充」快充技術發表！充1秒跑2公里、實現油電同速

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆8萬就被逮

5歲童亂跑「跌進鵝肉店滾燙湯鍋」終身失能　女照顧不周賠252萬

「菲國種綠電」每度成本5.5元挨轟　郭智輝：3年後價格會大降

隔11天才罰！動保處對比特犬案慢半拍　產發局允諾：重新檢討程序

共軍單日二度戰備警巡　顧立雄：一再證實是台海和平的麻煩製造者

向DeepSeek說不　美商務部傳政府設備禁用

LIVE／2024中職總冠軍前進總統府！　賴清德接見中信兄弟

大觀音亭暨祀典興濟宮　舉辦翁國禎敬獻陶藝品暨七十回憶錄發表

恐怖比特犬「2度開窗咬人」！傷者出現「8情況」別猶豫快就醫

Jennie曝香奈兒大使待遇　機場快速通關：付錢就有

政治熱門新聞

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

「罷藍委21選區」衝好快　原因曝光

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

黃暐瀚：鼓吹「武統」是明顯犯罪

北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

藍委頻遭炎上民調風向變了　罷免成案數衝向30區

傅崐萁新案件曝光　司法風暴纏身

傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

解放軍昨在台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台

解放軍今演習！偵獲54架次共機出海　42架次逾越台海中線

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

世壯運前2個月拔體育局長　蔣這樣說

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

大罷免！　藍綠啟動熱戰原因曝

更多熱門

相關新聞

比特犬自己開窗跳車？日本也有案例

比特犬自己開窗跳車？日本也有案例

徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，引發社會大眾關注，雖然徐男聲稱是犬隻自己開窗跳車，但仍受到部分網友質疑。其實日本去年6月間也曾發生一起類似案例，2隻比特犬在汽車行駛期間誤觸後座車門上的把手，啟動車窗開關按鈕，隨即跳車逃跑，不過，該起事件並未造成他人受傷。

比特犬遭沒入　飼主1管道可能帶回犬隻

比特犬遭沒入　飼主1管道可能帶回犬隻

比特犬跳窗咬人　騎士倒地掙扎畫面曝光

比特犬跳窗咬人　騎士倒地掙扎畫面曝光

2騎士被猛咬！他傻眼：王大陸不會開車門，比特會開窗？

2騎士被猛咬！他傻眼：王大陸不會開車門，比特會開窗？

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安比特犬

讀者迴響

熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA成鐵證

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面