動保處11天才動作！北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安接見HBL高中籃球聯台北市表現優異學校。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻打開車窗跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，且傳出有台北市議員涉「喬」案，才導致台北市動保處隔11天都沒裁罰，直至17日晚間才宣布分別裁處5萬、15萬元，並沒入犬隻。台北市長蔣萬安今（18日）表示，已要求動保處對飼養比特犬飼主加強安全教育與措施。

蔣萬安18日上午主持市政會議，接見HBL高中籃球聯賽北市表現優異學校。會前被問到比特犬傷人事件，外傳有議員涉入，目前了解狀況為何？蔣萬安表示，昨天產發局已裁罰最重15萬元，加上第一次裁罰累計20萬元，同時沒入有攻擊性的比特犬，自己也要求動保處一定要對飼養比特犬飼主，加強相關的安全教育及相關措施。

根據監視器畫面，徐姓飼主載著比特犬外出，行經大安區臥龍街停等紅燈時，比特犬自行打開車窗衝出車外，嚇得一旁身穿藍色外套的騎士緊急跳開，但比特犬早已盯上他，下秒就將騎士撲倒在地並緊咬對方腿部，徐姓飼主見狀急忙下車阻擋，但比特犬仍不肯鬆嘴，騎士還一度在地上被拖行，雙方僵持約26秒，飼主才將比特犬拖上車，結束這場驚魂記。

▲北市比特犬跳車咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

但該比特犬6日才在文山區發生咬人案件，事隔11天又再次闖禍，且傳出該飼主是北市某警友會成員，6日事件發生後，曾於10日到某台北市議員服務處陳情，希望動保處別沒入犬隻，疑似透過議員「喬事」，才導致案件遲了11天沒有裁決。

台北市動保處17日表示，已介入調查，今（17）日同犬隻於大安區再次發生跳窗咬人事件，動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處罰鍰新台幣5萬元及9萬元外，並沒入犬隻。但事隔不到幾小時，台北市產發局更新裁處，除了原定沒入犬隻外，也決議重新檢討裁處金額，並將依規定裁處第一次罰鍰5萬元、第二次處以單次最高罰鍰15萬元。

另外，由於此案在社群越燒越大，網友們紛紛肉搜其徐姓飼主，以及尋找試圖「喬事」的台北市議員。稍早「市民書店」代替該店總經理徐書磊發佈個人聲明，表示對於此事件中受傷的民眾，本人表達誠摯的關心，大眾對公共安全及動物管理保護的批評及指教，本人亦完全虛心接受。 ​

徐書磊聲明指出，第二，Lucky是本人搬離原生家庭後，家父開始飼養，本人並非主人；事實上，本人及家人均無法親近該犬，因Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

徐書磊聲明稱，第三，事發當時本人不在車上，由家父單獨駕駛，但作為車主，本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。第四，由於已多年未與父親同住，自己也是透過新聞才得知 Lucky 傷人事件，經了解，家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市動保處裁罰、沒入比特犬處分。

最後，徐書磊聲明說，網傳家父涉嫌透過議員關說一事，已有報導指出，台北市動保處已予以駁斥，「對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。 ​本人對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉」。