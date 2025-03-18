比特犬像自己的兒子！「飼主1句話哀求」惹怒律師：有給別人活路？

▲比特犬咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

60歲徐姓男子飼養的比特犬Lucky分別在6日、17日開窗跳車，狠咬等紅燈騎士，其實，在第一次咬人事件時，動保處原本打算依規沒入該犬，因為飼主哀求並找來議員陳情，並強調愛犬如同自己的兒子，動保處才決定暫不沒入，對此，律師林智群轟「你不想活，那你有給別人活路嗎？」

林智群在臉書發文，咬傷人已經不是第一次了，6日發生，17又發生第二次，徐男明知狗有攻擊性，卻未採取必要措施，「那不能放在家裡嗎？開車時不能鎖中控鎖嗎？不用繫繩嗎？不用帶嘴罩嗎？」林智群也強調，這個飼主也會成立過失傷害罪，「狗呢！一定會沒入的」、「過了30年，現在的狗又進化了，已經會開車窗了」。

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林智群律師也在留言區表示，「哪個議員要出來幫飼主講話，先叫他跟那隻比特犬關在同一個籠子裡面10分鐘看看，這樣比較有說服力」。

底下網友也認為，飼主的問題很大「我覺得他就是故意隨機放狗咬人報復社會」、「他乾脆說狗自己開車出來，他也不知道」、「這飼主真的很無良，害人又害狗！明明知道牠有這樣積極的攻擊性，你還帶牠出門？又再一次地沒做任何防範措施，放任牠二度攻擊他人？」「這個已經是蓄意傷人了吧」、「主人的問題很大，明知又故意為之」。

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第1次咬人事件發生後，徐姓飼主曾前往議員服務處陳情，希望動保處不要沒入犬隻，因為他把Lucky當成自己的兒子，否則他就不想活了，沒想到隔了11天，又發生攻擊事件。

動保處認為徐男已經無法妥善管理犬隻，於是依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰，針對2案分別裁處5萬元、15萬元，並沒入犬隻。