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比特犬跳窗撲人緊咬！騎士打滾瘋狂掙扎　33秒驚悚畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

台北市文山區萬美街6日才發生比特犬Lucky開窗跳車咬人，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。事件發生後，有網友在臉書貼出狗狗在萬美街咬人的整個過程，可以看見騎士被撲到地上不斷翻滾抵抗，影片一出立刻引發網友熱議。

臉書粉絲團「安筌運轉 阿筌的機車日常」貼出影片，可以看見騎士在路口等紅燈時，一隻比特犬突然從旁邊休旅車的窗戶裡飛撲到他身上，將他撲倒並狠狠咬住他的腿部，嚇得他不斷在地上打滾、揮手反抗，直到十幾秒後，徐姓飼主才終於將比特犬拉開。

▲▼比特犬跳窗咬人，騎士滿地打滾掙扎。（圖／翻攝自臉書／安筌運轉 阿筌的機車日常）

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▲騎士被撲比特犬倒後，在地上打滾不斷掙扎。（圖／翻攝自臉書／安筌運轉 阿筌的機車日常）

原PO表示，他也有養過狗，開車載狗出門，當然是能不綁就不綁，給狗狗一個舒適的空間，但大前提必須得確定狗狗不會鬧事，也就是不會妨礙你開車、不會開門或是開窗，甚至跳車造成其他人危險，如果真的不安份，就應該好好綁好，這樣對大家都好

其他網友看了影片後也說，「狗主人要安樂死」、「能不能修法把惡性累犯飼主給安樂死」、「好恐怖，萬一是咬小孩怎麼辦」、「第一次可以說是不小心的，能發生兩次根本故意的吧」、「同一個飼主短期發生第二次就真的是大問題」、「飼主該重罰」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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比特犬11天咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

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