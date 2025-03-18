記者曾筠淇／綜合報導

設籍台北市大安區的徐姓比特犬飼主分別在6日、17日上午，均以自己租賃公司名下的皮卡客貨車載著比特犬Lucky外出，結果他的愛犬都在車輛行經路口停等紅燈時，從車窗跳下車狂咬路邊等紅燈的機車騎士。對此，律師李怡貞對於飼主第一時間的反應感到疑惑，不少網友也有注意到此事。

徐姓飼主面對警方及被害人質疑，強調是愛犬Lucky自行誤觸車輛電動窗開關才會跳車攻擊騎士，但警方檢索監視器畫面，6日上午8時許比特犬在車輛停等紅燈時，右後座車窗打開不到1秒鐘時間，比特犬便跳下車攻擊黃姓騎士。

值得注意的是，比特犬攻擊騎士後，飼主卻不是「隨即」下車（狗約在影片5秒處跳下車，飼主約在11秒處開車門）。因此李怡貞就在臉書上發文表示，姑且不論窗戶到底是誰開誰關，也先不討論為何第一次事件後沒有積極管訓，「從兩次的影片，我是覺得從狗跳出來到主人跑出來處理的那個時間是不是有點拖得長了？而且主人當場阻撓的作為也似乎沒有很積極」。

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因此李怡貞坦言，她對於車內的行車記錄器感到很好奇。後來她也在留言處補充，「我們家多騎（狗狗名）一偷咬衛生紙，咬帶跑，我們下一秒就開始追了耶」。

此外，也有網友在Threads上討論此事，質疑飼主下車的時間很慢，「正常人不會拖那麼久才下車的」、「有，我覺得有鬼」、「反應也很淡定」、「第二次真的超明顯等狗咬中才出來啦，絕對有在車裡等狗完成攻擊」、「理解正確，確定咬到了才下車的」。

徐男是否有刻意放狗攻擊其他用路人企圖，則有待警方和動保處人員深入調查釐清。