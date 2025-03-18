恐怖比特犬「2度開窗咬人」！傷者出現「8情況」別猶豫快就醫

▲台北11日內發生兩起同一隻比特犬咬傷人事件。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

台北市文山區6日才發生比特犬「開車窗咬人」事件，騎士等紅燈被無故攻擊，狠咬將近30秒才鬆口。才過11天，昨（17）日同一隻比特犬同樣在停紅燈時，再度打開車窗咬人，造成騎士三處撕裂傷，畫面怵目驚心。健保署衛教資訊指出，被動物咬傷後的8種情況，需立即就醫。

健保署衛教資訊指出，被動物咬傷後，常造成局部組織撕裂或碎裂，甚至傷害到肌腱、骨頭和神經。同時，因為動物口中常帶有細菌，所以傷口容易被感染，特別是貓抓、狗咬或人咬的傷口更要小心。

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根據統計顯示，所有被咬傷患者中，被狗咬傷約占85～90％，被貓咬傷約占5～10％，被人咬傷約占2～3％，囓齒動物和其他動物約占2～3％。小孩比大人更常被貓狗等動物咬傷。若某些咬傷未經適當處理，可能會造成局部肢體永久損傷，併發感染或狂犬病，甚至死亡。

健保署建議，被咬傷後應立即用肥皂和清水澈底清洗傷口，接著用優碘消毒，若有明顯出血，可用乾淨毛巾或紗布壓住傷口止血，並觀察咬人的動物10天，看是否出現狂犬病症狀，如行為異常、吠叫聲改變、流口水或麻痺等。

傷者應密切注意受傷的部位與傷口的變化，若有以下8種情況應立即就醫：

1.被犬貓或人咬傷。

2.傷口位於手、腳、頭、臉等重要部位。

3.傷口很深或可能傷及骨頭、神經。

4.持續出血超過15分鐘。

5.傷口紅腫發熱或化膿。

6.免疫力較弱者（如糖尿病、肝病、腎病、癌症或愛滋病）。

7.過去5年未接種破傷風疫苗。

8.自己無法判斷傷勢時。

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