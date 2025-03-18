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比特犬「自己開窗跳車」？　日本也有案例

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，引發社會大眾關注，雖然徐男聲稱是犬隻自己開窗跳車，但仍受到部分網友質疑。其實日本去年6月間也曾發生一起類似案例，2隻比特犬在汽車行駛期間誤觸後座車門上的把手，啟動車窗開關按鈕，隨即跳車逃跑，不過，該起事件並未造成他人受傷。

▲▼比特犬咬傷騎士 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲比特犬Lucky兩度咬傷騎士，飼主徐男聲稱是犬隻自己打開車窗。圖為17日的事發畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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回顧案情經過，徐男6日開車載著比特犬Lucky外出，行經文山區萬美街2段時，Lucky突然跳車咬傷一旁正在停等紅燈的機車騎士，當時徐男聲稱是犬隻誤觸「自行打開車窗」；17日他再度開車載著Lucky外出，行經大安區臥龍街時，Lucky又跳車咬傷停等紅燈的騎士。

事後，動保處針對2案分別裁處徐男5萬元、15萬元，並沒入犬隻。而關於徐男聲稱「是犬隻誤觸自行打開車窗」的部分，也有不少網友提出質疑，例如在監視器畫面中，車窗降下時比特犬Lucky不在右後座，根本不可能碰觸到開關，究竟是不是犬隻誤觸開關，仍有待相關單位進一步調查釐清。

不過，日本櫪木縣曾發生一起類似案例，一名飼主養了2隻比特犬，2024年6月8日晚間8時許飼主開車載著犬隻外出，沒想到就在車輛行駛期間，狗跳上後座車門上的把手，誤啟動車窗開關按鈕，接著車窗打開，2隻狗便立刻跳車逃跑。

飼主發現之後立刻停車尋找，但因為當時天色昏暗，沒有找到，隔天一早急忙報警處理，後來總算順利找回2隻比特犬，整起事件沒有造成其他民眾受傷。

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