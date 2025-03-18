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柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

▲▼ 國民黨召開「林右昌市府職位淪私人交易籌碼？ 東岸商場醜聞盤根錯節！」記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人李明璇、國民黨副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨團總召柯建銘17日喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」對此，國民黨發言人李明璇回嗆，柯建銘常常發言像嗑到兒子的大麻，「這麼性別歧視的言論，我就問，范雲什麼時候才要出來譴責？」

李明璇表示，台灣這麼努力推動性別平等，尤其提升政壇上的女力更是全民的共識，虧柯建銘還是「執政黨萬年大黨鞭」，竟然說出「媽媽就該當家庭主婦」，直接剝奪女性就業的權利，如此性別歧視的言論，范雲何時才要出來譴責？

李明璇指出，如果那些所謂的「婦女團體」、「性平鬥士」都一言不發，不就直接證明了，「說到底，他們其實也不過是自助餐饗宴的大食客，平不平權不是重點，顏色對不對才最重要？」

▲▼民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

李明璇用近日流行的「小明劍魔」二創哽，在貼文中反諷地說：「大概在民進黨這些大男人眼裡，只有男人每個月在外工作賺錢評分13.0，拿了MVP，媽媽就是在家評分3.0，躺贏狗，不是這樣的吧？」

李明璇認為，大家之所以稱呼盧秀燕是「媽媽市長」，正是因為盧的溫柔體貼，「照顧市民像母親關愛孩子般」，反觀性別歧視、滿嘴瘋話的柯總召，「才應該趕快回家，洗洗睡吧！」

李明璇喊話，「柯總召，為了民進黨好，你還是接受王世堅委員的建議，去做做精神鑑定吧。說真的，你一天到晚違規抽菸，我們才要麻煩你快回家抽菸！」

 
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