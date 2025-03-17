柯建銘要「盧媽」回歸家庭　藍委：柯爸爸兒子涉大麻案記憶猶新

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘今（17日）上午喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。國民黨立委許宇甄狠酸，柯建銘雖然在立法院資歷最深，被稱為「老大哥」，但有誰聽過有人叫他「柯爸爸」？恐怕是因為他身教實在不佳，當得不怎麼樣，畢竟柯建銘的兒子幾年前才因為收受大麻毒品包裹被查獲，尿檢也呈現大麻陽性反應，這件事社會大眾記憶猶新。

許宇甄批，雖然最後司法判決僅給予緩起訴兩年，並要求自費戒癮治療，這不禁讓人懷疑，若今天涉案的是一般人，司法還會如此「溫柔」嗎？還是因為他是民進黨大老的家屬，才得到了特殊待遇？

許宇甄說，柯建銘當父親當得這麼失敗，卻看不得別人好，竟然嘲諷盧秀燕因為被稱「盧媽媽」，就應該回家當家庭主婦，甚至退出國民黨。這種言論根本充滿性別歧視，柯建銘是不是還活在幾十年前，覺得女人只能顧家，不能領導？我們推動性別平等多年，讓台灣朝向性別平等、多元尊重的社會邁進，柯建銘身為執政黨大黨鞭卻有歧視性別的言論，顯見民進黨這些年的性平工作不及格。

許宇甄強調，盧秀燕展現出現代女性的韌性與實力，不僅市政成績亮眼，而且視民如子女，獲得市民認同以盧媽媽稱呼她。反觀柯建銘，自己的兒子卻因為毒品案落得緩起訴的下場。試問，盧秀燕被叫「盧媽媽」，代表的是民眾對她的敬重與信任，那柯建銘怎麼從來沒人叫他「柯爸爸」呢？是不是因為他當父親當得太糟，根本沒資格成為榜樣？

許宇甄表示，柯建銘一天到晚對國民黨說三道四，但真正該自省的，正是他自己，他曾在禁菸的立法院議場公然抽菸，囂張地說「來罰我啊！」如此行徑，簡直是帶頭示範違法亂紀。他如今在民進黨內已經成為過氣的「老時代產物」，真正該思考自己政治生涯何時「告別」的，不是國民黨，而正是他自己。