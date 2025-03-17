曝柯建銘抓住國民黨弱點！　邱毅談大罷免：朱立倫似乎沒有危機感

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免潮到來，日前藍綠委罷免案一階過關數為35比0，如此差距，引起國民黨內與支持者憂心。對此，前立委邱毅16日表示，自己過去就預言，大罷免乍聽之下荒謬，卻是針對國民黨不擅長逆勢作戰的特點，柯建銘了解國民黨弱點，更了解短板就是朱立倫。他強調，但朱立倫似乎沒有危機感，現在只是挨打，不僅沒有反擊能力，還冒出不少豬隊友，什麼時候，才能學會主動出擊？

邱毅表示，一開始柯建銘提出大罷免行動，揚言要罷掉國民黨41席區域立委，很多人視之為荒謬，還認為柯建銘有病，諷刺應該到精神科去看診。

邱毅指出，自己當時就獨排眾議，認為柯建銘是了解國民黨的弱點，更了解國民黨的短板就是朱立倫，大罷免乍聽之下是很荒謬，卻是針對國民黨不擅長逆勢作戰的特點而來，只要大罷免行動一全面展開，一定造成國民黨陣腳大亂，風聲鶴唳 ，草木皆兵。

邱毅表示，沒想到真是一語成讖，第一階段的成績是35比0，有35席國民黨立委第一階段達標，而國民黨反罷免的成績卻全盤皆墨，按此發展下去，第二階段可能有10席左右國民黨立委會陷入被罷免的困境，屆時立法院戰鬥力將全面削減，而這正是民進黨所要的結果。

「不要懷疑，大罷免是賴清德操控的全黨大行動」。邱毅直言，也不要懷疑，中選會會做手腳，採雙重標準。更不要懷疑，民進黨會利用側翼告發，司法檢調跟進，媒體抹黑等卑劣手段，賴清德是要把立法院的過半優勢再奪回來，會無所不用其極的全面攻擊，這是陽謀，不是陰謀。

邱毅認為，不過，朱立倫似乎沒有危機感，重點還放在黨主席連任。國民黨現在也只是挨打，不僅沒有反擊能力，還冒出不少豬隊友，為民進黨的大罷免添材加薪，提供使火越燒越旺的素材。

最後，邱毅強調，政治江湖不是請客吃飯，是搞拼命的你死我活遊戲，越怕爭議，越容易掉進別人的陷阱，越發被動挨打，國民黨什麼時候，才能學會主動出擊？只有攻擊，才是最好的防守，成天想要溫良恭儉讓，就乾脆回家抱老婆享福去。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）