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綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

▲▼朱立倫 國民黨啟動公投宣示 記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨啟動公投宣示。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17日）與國民黨團於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投，以反制大罷免。對此，立法院民進黨團總召柯建銘指出，大罷免二階連署完成後，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，那時藍白早已下課，跟不上法定8月23日的公投日。綠委林俊憲也大酸，國民黨希望罷免與公投同時投票，而以現在罷藍委的進度推算，到時罷免早就投完票了，否則最早成案的一批，就會超過法定60天投票期限，簡單講藍營就是「白忙一場」。

針對藍營召開公投記者會，柯建銘表示，朱立倫以黨主席身分，在議場前開記者會，這是立法院史上第一次，民進黨要表示嚴正抗議，談的內容都是在騙人。柯建銘強調，二階連署完成的時候，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，跟不上法定公投日8月23日，藍白早已要下課，這兩黨應該就地解散，向國人謝罪，放下屠刀，立地成佛。

林俊憲也表示，剛剛的國民黨公投記者會翻譯是「我們沒招了」，前幾天就有消息，國民黨要搞兩項公投案反制罷免，只是沒想到國民黨真的這麼瘋、真的要照做，這甚至無關政治，光從法律面、邏輯面來看就莫名其妙。

林俊憲表示，立法院提案公投的權力，依照《公民投票法》，僅限於「重大政策之創制或複決」，而公民連署可提的種類，還多了「法律之複決」、「立法原則之創制」，換句話說，立法院只能就法律未規定、闡明的重大政策為題提出公投，道理很簡單，你自己是公民授權制定法律的機關，要公投什麼？

「再來看國民黨提出的兩個題目」，林俊憲指出，「反廢死」和「反戒嚴」，前者依照最新釋憲，死刑未廢除，仍存於《刑法》中，且公投結果僅對「行政機關」有約束力；後者依照《戒嚴法》，戒嚴令本就需由立法院追認才有效。而國民黨今天也沒提出公投理由書，真的很好奇他們要怎麼寫？一定又是奇文共賞。

林俊憲強調，總結兩點，第一，國民黨的公投題目都是法律範疇，無關重大政策，依法不得由立院提出。第二，掌握多數制定法律的人，把本就適用的法律拿出來公投要求繼續適用，依正常人的腦袋和邏輯，根本提不出。

林俊憲說，講回政治，國民黨出這種根本不能稱為招數的招數，當然是為了搭上罷免同時投票，期望催出自己的支持者，「順便」出來投反對票，可是他懷疑，史上素質最差的一屆國民黨立委，根本沒看過公投法原文。

林俊憲點出，《公民投票法》第23條規定，「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次」，今年8月23日是法定公投日，可是以現在罷藍委的進度來推算，到時罷免早就投完票了，否則最早成案的一批，就會超過法定60天投票期限。

最後，林俊憲直言，所以簡單講「國民黨白忙一場」，接下來就看，國民黨是不是真的會在院會硬推這種「違法公投」？那也只是再度證明，他們完全沒有資格和常識當立委而已。

▼民進黨團召開柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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