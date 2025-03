柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽」回歸家庭　徐巧芯轟「沙豬」才該退休

僑委會委員長徐佳青今(17日)立法院外交及國防委員會進行業務報告,國民黨立委徐巧芯於質詢時表示,報告中為何稱「Chinese New Year」跟「Lunar New Year」春節翻譯爭論是統戰方法,徐佳青則回應,過去十多年中國運用各種文字上的技巧,企圖把全球化的春節活動變成中國的,希望大家精準正確地去翻譯。徐巧芯則認為,「Chinese New Year」也是台灣行之有年的說法,說成是「統戰」就太誇張了,政府應該尋求最大共識,而非以意識形態讓僑胞為難。