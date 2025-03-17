柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽」回歸家庭　徐巧芯轟「沙豬」才該退休

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘今（17日）上午喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？國民黨立委徐巧芯對此表示，柯建銘沙豬式的指控盧市長應該回去做家庭主婦的時候，怎麼不想想是不是自己才真的是該退休了，最起碼不要在每個委員會還有黨團協商再鬧場了，好嗎？

為了反制大罷免潮，國民黨主席朱立倫及多位黨籍立委今於立法院議場前宣布，將啟動「反廢死、反戒嚴」公投，以民主自決對抗政府施壓。柯建銘痛批，朱立倫以黨主席身分在議場開會，民進黨團表示嚴正抗議，國民黨要「公投綁大選還在騙」，又批盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？請國民黨不要一騙再騙，國民黨會做假民調、假民調。

徐巧芯反擊，一個女人的生涯可以有很多不同的想像，有些選擇做家庭主婦，專心照顧孩子；有的兩者兼顧；有的孩子長大了繼續拼工作；有的沒有生孩子的意願只想自由自在的過一生。

徐巧芯說，媽媽不一定只能做家庭主婦，媽媽可以不只一種樣子，盧秀燕被稱呼為「媽媽市長」，是因為她對民眾們的關心，以及柔軟的身段，就像一個母親一樣，把市民當成自己的孩子愛護。而柯建銘沙豬式的指控盧市長應該回去做家庭主婦的時候，怎麼不想想是不是自己才真的是該退休了，最起碼不要在每個委員會還有黨團協商再鬧場了，好嗎？

徐巧芯諷刺，還是民進黨比較了解民進黨，王定宇說的柯總召「認知」有點問題，或者王世堅認為他應該去做精神鑑定，或許不是隨口說說而已。