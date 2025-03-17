139縣道驚見貨車斗坐10人！彎道急煞「吹風」可罰1.8萬

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！彰化139縣道大彰路昨(16日)遭民眾目擊，有一輛藍色小貨車，後車斗上載了約10個人，其中還有個白髮長輩，民眾驚呼「太可怕了」，路面彎彎曲曲，時緩時陡，更何況法令規定車斗上不能載人了，前方這台還載了近十人，實在太危險了，如果轉彎稍有不慎，豈不整車拋飛，釀成更大事故，警方將依法開罰，最高將處1萬8000元罰鍰。

▲139縣道驚見小貨車後車斗擠10人。（圖／民眾提供）

彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段自2020年10月起速限調降至40公里，速限調降至今，經常傳出有跑山騎士，在過彎處人車摔飛，去年10月一名20歲現役軍人騎乘紅牌重機，行經彰化139縣道9.5K彎道處，不明原因失控自撞路樹送醫不治。

▲139縣道驚見小貨車後車斗擠10人。（圖／民眾提供）

昨(16日)中午12點多，有名駕駛開車從台中要回來彰化，行經台74甲線東外環右轉139縣道，就目擊到前方藍色小貨車，車斗上都是人，數一數有將近10人，這群人沒有安全措施，像搭敞篷車般，不少人將身體往後靠，轉彎時整輛車跟著傾斜，萬一不慎遭拋飛，恐危及生命安全。

彰化縣警局彰化分局第五組組長汪振豪表示，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，貨車運送途中附載作業人員，超過規定人數，或乘坐不依規定，可處3,000元至1萬8,000元以下罰鍰，將調閱車牌通知車主到案說明。