高雄回收婦遭夫妻檔殺害解剖複驗　檢察官：會做最嚴謹的認定

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名石姓婦人13日前往張姓夫妻家討債，卻遭對方殺害並棄屍在屏東山區，檢方15日初步相驗石女的遺體發現，身上約有4處刀傷，背部有明顯穿刺傷，今（17）日下午進行解剖複驗。檢察官呂尚恩表示，針對屍體上的一些傷勢進行釐清，由於全案牽涉強盜殺人重罪，因此會對傷勢做最嚴謹的認定。

石婦的兩個兒子也現身殯儀館，看完母親遺體後兩人眼眶泛紅、頻頻拭淚，兩名人面對媒體詢問，是否認為張姓嫌犯應該判死刑？兩人沒有正面回應，只有頻頻點頭表示贊同。

▲雄檢檢察官呂尚恩。（圖／記者吳世龍攝）

▲石婦的兩個兒子現身殯儀館參與複驗。（圖／記者吳世龍攝）

全案起因於從事回收物的60歲石女，平時會將回收物轉賣給從事廢棄物清運工作的33歲張姓夫妻，由於張姓夫妻積欠10萬元債務卻屢催不還，石女13日下午4時許便孤身前往張男的公司討債，孰料，自此卻一去不回，檢警發現張姓夫妻涉有重嫌後，將兩人帶回警局隔離偵訊，先突破張妻的心防後，逼得張男也只好鬆口，坦承與石女有債務糾紛，夫妻倆進而殺人棄屍，據悉，張男還涉嫌搶奪了石婦身上大約30萬元的現金，行兇後與妻子一起開車將屍體棄置於屏東枋山山區。

▲高雄婦人遭殺害棄屍，警方暗夜前往棄屍地點搜尋。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢方15日上午針對石婦遺體進行相驗，發現其身上約有3、4處刀傷，沒有明顯毆打痕跡，背部有明顯穿刺刀傷，今日下午檢方進行複驗。

經過3個多小時的解剖後，檢察官呂尚恩表示，會同法醫進行解剖，主要針對屍體上的一些傷勢進行釐清，由於全案牽涉強盜殺人重罪，因此會對傷勢做最嚴謹的認定，其他的部分由於牽涉家屬隱私，不便透露。