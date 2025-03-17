獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

記者許權毅／台中報導

台中市一名16歲少年14日凌晨捲入一起糾紛案，竟遭3名男子強押上車，把人帶到中央公園虐打，造成少年眼睛變成熊貓眼，多處受傷。少年母親控訴，兒子先是被短刀抵住脖子，虐打現場又看見長刀，嚴重驚嚇。警方深入追查，更發現其中一名涉案少年曾在「警局門口吸毒」，稍早將人帶回偵辦。

▲台中北區14日凌晨傳出一名少年遭多人擄走毆打。（圖／家屬提供、記者許權毅翻攝）



據了解，14日凌晨1時許，石姓少年的友人徐姓少年跟另一名王姓少年有糾紛，相約在北區談判，現場變成多人聚集鬧哄哄。徐姓少年被母親帶回家後，突然一輛黑色轎車停於附近，4名黑衣少年跳下車，持短刀押著石姓少年上車，一邊毆打，一邊將人載到西屯區中央公園停車場，再於此處圍毆。

▲▼事發地點在北區梅川東街，石母轉述兒子說法，現場看見犯案少年亮刀。（圖／記者許權毅攝）



石姓少年見，其中一名少年掏出長刀，疑似想對自己不利，好險有人出言制止，結果眾人又把石姓少年押上車，丟包在擄人處，過程中還向石姓少年討錢，把300塊取走，隨即落跑。

石姓少年母親向《ETtoday新聞雲》控訴，孩子莫名被捲入，且過程中還逼迫孩子吸食毒品、喪屍菸彈、K菸，且孩子完全不認識對方，可能是因為找不到徐姓少年了，才轉而打他出氣，甚至嗆聲，「明天你的好朋友沒出現，我們會再來找你麻煩。」

▲▼石姓少年全身多處擦挫傷，被家屬緊急送醫。（圖／記者許權毅攝）



事發後，石姓少年自行返家，爸媽看見他全身是傷，趕緊帶人到醫院檢查驗傷，發現有頭頸部、顏面、左手左腳擦挫傷。石母氣憤地說，孩子晚上在外逗留確實有問題，會時刻警惕他，但不管如何，這並不是陌生人打人的理由，要提告。

第二警分局獲報後深入追查，鎖定涉案的王姓少年以及動手的3男1女。經查，其中一人，竟然就是13日晚間在第六警分局吸食毒咖啡包的張姓少年，其餘人等均被警方帶回偵辦，全案朝傷害、妨害自由等罪偵辦。

▲其中一名涉案男，竟然就是13日在第六警分局前吸毒的少年。（圖／翻攝Instagram／當事友人）



13日晚間，張姓少年等人駕車行經西屯區，疑似因張先前遭第六警分局逮捕，心生不滿、眾人打鬧，把車子開到警局門口，隨後一邊吸食毒咖啡包，一邊拍攝影片，隨即又在北區、北屯區遊蕩，隔日被逮，不料中途竟犯下此案。

警方表示，獲報後立即成立專案小組積極追查，並於17日傍晚將涉案少年查獲到案，並通知監護人到場陪同，全案依法移送台中地方法院審理及通報兒少保護，啟動輔導機制。