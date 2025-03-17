婚前「1約定」常成騙局！律師揭「恐淪財務黑洞」：一票情侶都中

▲網紅眾量級Andy、家寧事件，讓許多人開始關注情侶在婚前的財務分配。（圖／翻攝自臉書／Andy老師、家寧+0）

圖文／CTWANT

網紅眾量級Andy、家寧事件，讓許多人開始關注情侶在婚前的財務分配。律師林智群提到，蠻常見到情侶一起存結婚基金，但分手後錢不知去向，也有另一種是「續約」，「這才是真正的財務黑洞，男生要好好保護自己。」

林智群在臉書表示，說到婚前被騙的事情，自己也看很多，有一種情況還蠻常出現的，就是女生說一起存結婚基金，男生超開心，覺得這個女生真的很棒，願意跟自己有未來。

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林智群透露，然後雙方每個月給2-3萬，繳了幾年，分手了，但錢呢？這種就是被倒會了，不過也有走到結婚的，然後結婚的費用，還是叫男生出，這種是目前還沒被倒會，但被續了一個幾十年的約。

林智群直言，這才是真正的財務黑洞，男生要好好保護自己。同時他也在留言處留言，「男網友表示『我努力賺錢，錢交給女朋友存，為什麼到現在還是沒錢？』，選擇比努力重要，這根本就是黑洞嘛，你凝視著黑洞，黑洞也凝視著你。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「以前常常取笑收入全交給老婆，女友管理的人，如果被趕出家門，全部身家只剩一條內褲而已，沒想到是真的會發生」、「錢丟到水裡還會撲通一聲，丟到黑洞就無聲無息了」、「男生出門真的要學會保護好自己」。

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