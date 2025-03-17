公公酒後亂性！她帶私生子「登門認父」...婆婆得知真相心碎痛哭

▲人妻說，公公年輕時外面的女人帶小孩來，說不想養了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

私生子敲門認父的劇情，通常只發生在八點檔裡，然而現實生活中卻真正上演。一名人妻抱怨，公公年輕時居然酒後亂性，跟外面女人有小孩，如今對方不想扶養小孩，因此帶著小孩來認父，而婆婆得知後一直悶悶不樂，讓她很捨不得。

人妻在Dcard以「我該怎麼安慰我婆婆」為題發文，表示家裡最近發生了一件超級勁爆的事，堪比八點檔，平常看似正直又顧家的公公居然有私生子；前幾天突然有人按門鈴，是一個阿姨帶著一個大概國中的小孩，婆婆去開的門，而在那之後婆婆心情就一直很差，一問才知，對方居然是公公年輕時，酒後亂性的對象。

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人妻透露，當年婆婆發現後當場發飆，而公公也當著婆婆的面跟那個女生說「不要再來糾纏了」，並發誓不會再發生一樣的事，「怎麼可能過了那麼多年帶一個孩子來，說是我們家的小孩啊？如果那小孩真的是公公的，那為什麼一開始不說？有夠瞎的。」

人妻說，對方表明不想養這個孩子了，且非常篤定就是公公的小孩，現在婆婆每天都失魂落魄，提不起精神，讓她很難過，「我跟老公也不知道該從何安慰起，雖說那是婆婆和公公的感情事，但是婆婆平常那麼照顧我，看了真的好捨不得。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「先去親子鑑定看是不是真的，再處理後面的問題」、「公公的財產顧好」、「不用特別安慰，多陪伴就好了」、「好奇為什麼阿姨突然不想養這小孩了」、「可憐的孩子被當作皮球」。

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