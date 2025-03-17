　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

原PO表示，同事因為被主管嫌太愛聊天直接離職。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，同事因為被主管嫌太愛聊天便直接裸辭。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一位網友分享表示，同事上禮拜因為被主管嫌太愛聊天要換座位，沒想到該名同事直接離職，並進一步揭露該同事辭職後選擇「躺平」的生活方式，讓眾人嘖嘖稱奇。

原PO在Dcard以「我同事再也不工作了 直接回家睡覺躺平」為題發文，表示主管跟同事說，你上班太愛聊天，要換位置到他前面。同事嗆，確定要他換？主管說，「不然你一直聊天太吵了不行」。同事說，連雞毛蒜皮的事也要管，什麼爛公司，他要拿離職單，最快哪時候能走。主管表示，這樣就要離職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，同事真的沒再來過。至於不上班要做什麼？同事告訴原PO說，「在家睡覺，以後有需要再創業就好了」，因為家裡有給他一戶在蛋黃區的套房，完全沒有貸款，他賣掉之後拿500到600萬，買投資型保單，每月領息，他慾望低，一個月2.3萬綽綽有餘。

原PO表示，同事能力不錯，創業應該也沒什麼問題，會三國語言，還有繪畫天分，又懂經濟學跟法律，在這領3萬浪費他的才能，「真心覺得這個方法挺不錯的，不想上班的可以參考看看，我也有點受夠了這破公司。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「家裡有礦，你才能這樣做，他們的世界跟你不一樣，他們工作只是來體驗生活」、「要是沒錢的有貸款壓力的只能隱忍」、「沒有貸款的蛋黃區只能賣500-600不知道是哪裡的蛋黃」、「他能力那麼強為什麼會找三萬的」、「這樣就可以離職啊？那很多人剛出生，不就都可以躺平了」、「整篇文創味十足」。

延伸閱讀
家寧母女聲明遭噓爆！內行人抖出「張家人想保3東西」：已經慌了手腳
女飼主打電話問「裸睡被狗騎會懷孕？」　動物醫院傻眼
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了
李詩英宣布離婚！情斷大9歲「小白種元」
共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」
過安檢「智慧型手錶失蹤」　台女查定位才知遭工作人員摔爛藏起
金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了
家樂福多了「聊天櫃檯」！超萌標示網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

六福村突然來電！確認「去年8月一事」全場好評：有認真處理

YouTube黃金時代已過「還在看誰的影片？」一票點名1人：YT清流

桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

台灣一線配音員蕭定睿返世新大學　帶領高中生探索聲音的力量

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！大票人讚爆

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

穿搭對了年齡只是數字！精緻女人10招時尚心法穿出從容與自信

恐結冰+固態降水！合歡山翠峰至大禹嶺路段　夜間預警性封閉

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

六福村突然來電！確認「去年8月一事」全場好評：有認真處理

YouTube黃金時代已過「還在看誰的影片？」一票點名1人：YT清流

桃園學生宿營遭爆「穿解放軍迷彩服+敬禮」　校方：無政治暗示性

台灣一線配音員蕭定睿返世新大學　帶領高中生探索聲音的力量

家樂福突多出「聊天結帳櫃台」　用途曝光暖炸！大票人讚爆

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

穿搭對了年齡只是數字！精緻女人10招時尚心法穿出從容與自信

恐結冰+固態降水！合歡山翠峰至大禹嶺路段　夜間預警性封閉

身分證同時有「29」　南部知名麻辣火鍋請吃100隻白蝦

北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋　消除歧視共同防治

快訊／7縣市低溫特報！冷到明晚

2025國際自由車環台賽桃園市站開幕　40國187位選手參賽

快訊／顏色要改了！台中市政府：洲際球場牆外將「白→深藍」

天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買

「小龍女」32人到齊！4月班表搶先出爐　李多慧與芮美熱血PK

出去玩不打卡正流行！「軟旅行」掀起風潮　放慢腳步享受純粹放鬆

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光！售價預估折合新台幣40萬有找

55屆全國技能分區賽3／24登場　桃竹苗分署參賽陣容歷年最大

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

生活熱門新聞

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧媽被肉搜「大苦主是她」　網嘆：超倒楣

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

校長惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

必勝客又出招！他排名最神口味成黑馬

更多熱門

相關新聞

公公酒後亂性！她帶私生子「登門認父」婆婆心碎痛哭

公公酒後亂性！她帶私生子「登門認父」婆婆心碎痛哭

私生子敲門認父的劇情，通常只發生在八點檔裡，然而現實生活中卻真正上演。一名人妻抱怨，公公年輕時居然酒後亂性，跟外面女人有小孩，如今對方不想扶養小孩，因此帶著小孩來認父，而婆婆得知後一直悶悶不樂，讓她很捨不得。

男友想去美國台積電「要跟去嗎？」　過來人曝實情

男友想去美國台積電「要跟去嗎？」　過來人曝實情

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面