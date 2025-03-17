同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」...他一問全懂了

▲原PO表示，同事因為被主管嫌太愛聊天便直接裸辭。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一位網友分享表示，同事上禮拜因為被主管嫌太愛聊天要換座位，沒想到該名同事直接離職，並進一步揭露該同事辭職後選擇「躺平」的生活方式，讓眾人嘖嘖稱奇。

原PO在Dcard以「我同事再也不工作了 直接回家睡覺躺平」為題發文，表示主管跟同事說，你上班太愛聊天，要換位置到他前面。同事嗆，確定要他換？主管說，「不然你一直聊天太吵了不行」。同事說，連雞毛蒜皮的事也要管，什麼爛公司，他要拿離職單，最快哪時候能走。主管表示，這樣就要離職。

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原PO說，同事真的沒再來過。至於不上班要做什麼？同事告訴原PO說，「在家睡覺，以後有需要再創業就好了」，因為家裡有給他一戶在蛋黃區的套房，完全沒有貸款，他賣掉之後拿500到600萬，買投資型保單，每月領息，他慾望低，一個月2.3萬綽綽有餘。

原PO表示，同事能力不錯，創業應該也沒什麼問題，會三國語言，還有繪畫天分，又懂經濟學跟法律，在這領3萬浪費他的才能，「真心覺得這個方法挺不錯的，不想上班的可以參考看看，我也有點受夠了這破公司。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「家裡有礦，你才能這樣做，他們的世界跟你不一樣，他們工作只是來體驗生活」、「要是沒錢的有貸款壓力的只能隱忍」、「沒有貸款的蛋黃區只能賣500-600不知道是哪裡的蛋黃」、「他能力那麼強為什麼會找三萬的」、「這樣就可以離職啊？那很多人剛出生，不就都可以躺平了」、「整篇文創味十足」。

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