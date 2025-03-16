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研究發現「這項家電用品」比馬桶還髒　調查取樣：100%檢驗出糞便

研究發現「這項家電用品」比馬桶還髒　調查取樣：100%檢驗出糞便

▲一項英國研究發現，電視遙控器是家中使用最頻繁的物品之一，但很可能也是清潔最少的物品之一。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

一項英國研究發現，一般民眾家中的電視遙控器，可能比馬桶還髒，甚至調查顯示上面大部分都被糞便所汙染。這項報告指出，電視遙控器是家中使用最頻繁的物品之一，但很可能也是清潔最少的物品之一。如果不對遙控器定期進行消毒，可能使住戶暴露於有害細菌、病毒甚至黴菌中。反過來說，「定期清潔遙控器，是預防疾病和保持家居健康的最簡單方法之一。」

據《每日星報》報導，由於歐洲地區近日遭到高傳染性疾病影響，科學家針對家中公共空間的各項物品進行研究，其中發現家中電視遙控器上「100%可以採樣到糞便細菌」，這樣的結果令不少人吃了一驚。

休士頓大學的一支研究團隊也指出，飯店裡的電視遙控器，絕對是房間裡最髒的東西。因為雖然客人會頻繁使用電視遙控器進行換台，但這項不起眼的小家電並不會像其他飯店物品一樣常常定期清潔。

此外，《應用微生物學雜誌》（the Journal of Applied Microbiology）也發現，感冒和流感病毒可以在電視遙控器等塑膠物體上存活長達48小時。黴菌和黴斑等生長物和真菌，也會滯留在紐扣之間的縫隙中，導致過敏和呼吸問題。

衛生專家還指出，由於不少人有邊看電視邊吃飯的習慣，在用餐中用遙控器換台，就會增加使用者感染沙門氏菌（Salmonellosis）和李斯特菌（Listeriosis）的風險。

這份報告由英國衛浴公司「Plumbworld」委託撰寫，報告中指出：「電視遙控器是家中使用最頻繁的物品之一，但很可能卻是清潔最少的物品之一。如果不對電視遙控器定期進行消毒，可能會使人們暴露於有害細菌、病毒甚至黴菌中。」

報告進一步解釋，人們不管在吃飯時、從外面返家、甚至生病時都會觸摸電視遙控器，但卻很少人會想到要定期清潔它，因此研究表明，遙控器上所攜帶的細菌，比家中的馬桶座、廚房水槽甚至寵物的食碗還要更多。

報告建議，使用者要清潔時，應該先取出遙控器的電池，抖掉按鈕縫隙中隱藏的污垢，對對設備以酒精進行消毒、清潔按鈕縫隙，最後等遙控器完全乾燥後再使用。

這份報告指出，「大多數人上完廁所後都會洗手，但在觸摸可能沾滿糞便細菌的遙控器時卻毫不猶豫。因此定期清潔電視遙控器，是預防疾病和保持家居健康的最簡單方法之一。」

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