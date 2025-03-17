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Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

▲家寧以為要被求婚。（圖／翻攝自眾量級YT）

▲林智群貼出影片截圖，「家寧那個尷尬的表情已經說明一切」。（圖／翻攝自眾量級YT）

記者陳俊宏／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與前女友家寧的分手風波持續延燒，Andy控訴對方一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，且收益分配不均，雙方隔空開嗆。律師林智群則貼出兩人以前拍的影片，並提到，「家寧那個尷尬的表情已經說明一切」。

眾量級在2022年上傳一支影片，標題為「在2021年底，我對她許下這個承諾...」Andy當時在101大樓的景觀台準備了驚喜，捧著一大束粉紅色的玫瑰花，拿出準備好的手寫信，跟家寧真情告白。

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當Andy講到，「在2021年底，在台北101的見證下，我做了這個決定」。家寧瞪大雙眼驚呼「什麼決定」，看著對方遲遲沒說話，她說了一句「我會拒絕」，似乎以為Andy要求婚。原來Andy是要說，「我會無條件答應妳，做101件事情。」

▼家寧當時以為Andy要求婚，先脫口而出「我會拒絕」。（圖／翻攝自眾量級YT）

▲家寧以為要被求婚。（圖／翻攝自眾量級YT）

林智群16日在臉書發文，PO出這支影片截圖並提到，「之前的影片，看起來Andy是很認真的在求婚，不過家寧那個尷尬的表情已經說明一切。」他還酸家寧「我不跟月薪55000的男人結婚」。

對此，許多網友留言，「還好當時沒有答應」、「還好Andy值得更好的」、「吃乾抹淨，真的是不相信人世間的天理因果。」

Andy發布影片控訴，家寧一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，且收益分配不均。張家花了3天，反指Andy得到薪資與報酬，兩方認知金額差距甚大。事後Andy回擊，保守估計公司營業額與頻道營利有1億元，但他只拿到695萬，要求張媽媽公布「您的算法」。

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