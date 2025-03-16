沒人敢接張家案子幫鬥Andy？律師酸爆「燒陰德」：記得戴口罩

▲眾量級爭議持續延燒。（圖／翻攝自IG／crowd520）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「眾量級」Andy日前發布影片「分手後我一無所有」，指控前女友家寧及其家人將「眾量級」頻道整碗端走，爭議持續延燒。對此，律師林智群就在粉專直呼，「接這種案子，很燒陰德值」，可能會被認為「大律師有這麼缺錢嗎？連這種案子都接？」語氣超酸。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」表示，如果有勇者願意接張家這個案子，他可以給三點建議「1.先收錢，先收錢，先收錢，很重要所以要講三次！」「2.不要跟張家一起開記者會，不然會跟著社死。」「3.如果真的要開記者會，律師名牌請用代號：a律師、大貓律師之類的，記得戴口罩。」

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他認為律師接案賺錢天經地義，「不過接這種案子，很燒陰德值」，因為到地檢署、法院，法官跟檢察官可能嘴巴不講，但心裡都在想：「大律師有這麼缺錢嗎？連這種案子都接？」最後他用hashtag酸「#如果不是缺錢林北幹嘛出來拋頭露面？」

貼文引發共鳴，「接案律師收的不是錢，是遮羞費」、「ChatGPT 很適合當家寧跟張媽媽的辯護律師」、「為五斗米折腰到18層地獄了！」「以為律師有錢都賺欸！這個大家會怕」、「請承接律師帶漁夫帽+墨鏡+口罩（？）」、「在金錢跟道德之間徘徊。」