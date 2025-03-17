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六福村突然來電！確認「去年8月一事」全場好評：有認真處理

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

這波操作太加好感度了！有網友16日突然接到六福村的來電，告知他去年8月在水樂園撿到2300元，已經超過半年沒有人認領，問他是否要捐出去，令他很意外，「我滿意外的是他們認真看待失物歸屬這件事，跟我預想的不太一樣。還以為這筆錢會石沉大海」，話題引發熱論。

這位網友16日在Threads發文，說六福村打給我，「跟我說，我去年8月去水樂園撿到2300塊，已經超過半年沒人認領，問我是要捐出去還是給我？我沒猶豫太久就跟他們說捐出去。」讓他意外的是，園方認真看待失物歸屬這件事，「跟我預想的不太一樣，還以為這筆錢會石沉大海。」

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貼文引發熱議，不少人直讚六福村，「有認真在處理欸！好感up」、「六福村很棒，之前處理主管霸凌員工的事情也處理得很霸氣！」「六福村跟你都很棒」、「六福村加分～」

還有網友分享自己遇到的情況，對方就處理得不如六福村，「多年前在高雄某間商旅入住時，在保險箱發現一個紅包內有6000元，拿給櫃檯。他們告知上個客人是老外，會與他聯絡；幾個月後又去入住問起這件事，櫃檯一問三不知…早知道直接找個團體捐出去了。」

※本文獲原PO授權引用。

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