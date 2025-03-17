屏東42歲男驟逝　母及3子女生活陷困頓…枋寮警發動募款

▲枋寮警分局東海派出所長藍清海、警員夏群凱捐款助吳家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉42歲吳姓男子日前因病過世，留下母親及3位就讀小學的子女，生活陷入困頓，枋寮警分局員警從獅子鄉前鄉民代表柳宏忠處得知，發動募款3萬元，幫助他家暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱經了解，吳姓男子生前以打臨工維持家計，生活原本就很困難，突然過世，家庭頓失支柱，面對龐大的喪葬費用，更不知如何是好。

藍所長及夏員得知，自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、黃慶春、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、吳金泉、陳其鋒、許順彰、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓等人捐助新臺幣2萬5000元以及民間善心團體-臺灣善識協會之林陳瑞英、董欣慧等人捐助5000元，共新臺幣3萬元，捐助吳家，冀望微薄之捐助可以暫緩生活所需，順利度過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，社會有許多角落需要各界關懷，不論是生活不便的弱勢家庭或家中支柱遭逢變故，經濟頓失依靠的家庭，本案本分局與善心人士及愛心團體共同集資捐助善款，希望能達到拋磚引玉之效果，期盼有更多善心人士共同加入關懷行列。