戴浩一教授捐款千萬成立紫荊基金　致力少子、高齡研究

▲校長蔡少正（前排右３）代表學校與戴浩一（前排左２）教授簽訂捐贈合約書 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學語言學研究所講座教授兼人社中心主任戴浩一，慷慨捐贈新台幣1,000萬元，設立「國立中正大學紫荊台灣社會少子與高齡研究基金」，以鼓勵中正大學教師在台灣少子與高齡議題上的創新研究。10日舉行基金捐贈儀式，由校長蔡少正代表學校與戴浩一教授簽訂捐贈合約書，期許這筆基金能促進學術發展，提升中正大學在少子與高齡研究的影響力與聲望。

▲戴浩一長年關注社會議題，捐款千萬給中正大學設立高齡研究基金 。（圖／中正大學提供）

戴浩一教授長年關注社會議題，其學術與人生道路深受父母濟世救人的精神影響。他長期投入學界較少關注的台灣弱勢族群語言，包括聾人用的手語、高齡者語言退化，還有偏鄉孩童閱讀能力發展等，貢獻社會。同時他也透過實際行動回饋社會，捐款設立獎學金幫助清寒學生，創立「手語語言學台灣研究中心」，開啟台灣手語研究的新篇章。前幾年，更在曾志朗院士認知腦神經團隊的支持下，成立本校「漢語識字閱讀理解與認知腦神經發展計畫」研究團隊，針對聾人與兒童閱讀障礙，高齡者閱讀退化投入研究。

除了語言學領域的貢獻，戴浩一教授對高齡化議題同樣投入大量心力。2009年擔任中正大學副校長時，他負責校級偏鄉高齡社會研究計畫，之後並促成「高齡跨域創新研究中心」的成立。他指出，台灣今年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口已占總人口的20%，未來醫療成本勢必逐年攀升。而少子化問題亦是不可逆的趨勢，台灣整體老化指數已超過160，嘉義縣更是超過260。作為嘉義縣內最重要的研究型大學，中正大學應肩負社會責任，在該領域發揮學術專長，為社會帶來實質貢獻。

▲校長蔡少正感謝捐款千萬給中正大學設立高齡研究基金 。（圖／中正大學提供）

為激發校內教師對少子化與高齡社會議題的研究熱忱，戴浩一教授將以每年新台幣200萬元，為期五年的方式捐贈中正大學1,000萬元。他希望藉此拋磚引玉，號召社會各界與企業共同響應，促進相關研究發展。他深信，在蔡少正校長的領導下，中正大學將在此關鍵議題的學術研究與實務應用，發揮不可忽視的影響力。

「國立中正大學紫荊台灣社會少子與高齡研究基金」將適用於本校專職教學與研究人員，或參與本校少子與高齡研究計畫的校外學者，獎勵方式涵蓋研究計畫補助、研究成果獎勵及成熟計畫的持續支持。