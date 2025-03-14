Andy收到多少抖內？他一算驚呆「破7百萬了」：台人團結真的猛

▲Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝IG／Andy老師）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅眾量級Andy近日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家8大罪狀，連經營10年的頻道都被整碗端走。事件曝光後，Andy獲得廣大網友、同行的支持，抖內金額破百萬。就有網友好奇試算，發現目前抖內總額已到達7百萬，「台灣人的團結真的猛」。

有網友在Threads發文，說他好奇寫了個腳本算了一下Andy老師的YouTube頻道抖內有多少，光是13日下午看的時候就已經高達591萬，「正在懷疑我腳本是不是寫錯了，還是真的這麼多…？好狂，光台幣就479萬了。」後來隔一小時再看，就已經破6百萬了。令他直呼「好猛」。

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原PO今（14）日則是直接貼出一個「捐款總額」的網頁，「已經有網友驗證確實有這麼多抖內金額了，還提供自行開發網址，目前已經來到700w了」，不禁感嘆「台灣人的團結真的猛」，也表示「希望Andy這次能將頻道及多年的錢要回來！！！大家集氣！！！」

從網頁可以看到，截至出稿為止，目前累積捐款總額為7,114,678 元，成功處理 13576筆捐款。

貼文引發熱議，「剛看到阿滴說YT會抽30%，所以實際會更少，而且要請律師，這些錢也不知道夠不夠⋯」、「希望這筆錢可以讓他請更好的資源團隊，可能需要長期抗戰」、「他用兩天證明憑自己能力，可以得到別人媽媽支出十年的薪資收入」、「希望讓他不用愁律師費，畢竟真的太可怕了，吃完人骨血還告人。」