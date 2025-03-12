Andy開戰！一排YTR斗內力挺「贊助律師費」　家寧IG粉絲掉2萬

▲Andy、家寧去年10月證實分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧分手後雙方各自開新頻道，沒想到，他11日晚間拋出震撼彈，指控前女友一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道一夕之間沒了控制權，影片掀起熱論，底下有不少YTR、網友斗內喊「贊助律師費」，包括賤葆、好棒bump、篠崎泫、小A辣、一隻阿圓等等。

Andy在影片中對家寧一家提出八大指控，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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影片曝光後，短短12小時就衝上發燒影片第一名，觀看次數突破270萬，許多網紅好友和觀眾紛紛捐款支持Andy，金額從330元至6590元不等。

▲許多YTR力挺Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



賤葆捐款3000元並留言「辛苦了幫Andy補血律師費」，好棒bump則捐款6590元表示「希望這能給你一點力量」。其他包括林進、洋蔥、篠崎泫、小A辣、阿達和3度等網紅也加入捐款行列，為Andy的律師費提供援助。

此外，影片曝光後，家寧形象受到重創，IG追蹤數一夜間掉了超過2萬粉絲，最新貼文的留言數超過1.9萬則，網友紛紛大喊「還錢」、「快還Andy錢好嗎」、「真的很誇張！妳良心去哪了」、「把錢還給老實人Andy」、「一家人很過份」、「如果廠商找家寧代言直接抵制」、「你是不是要出來解釋一下，當年百萬YT賺錢可以賺到手軟，你們給那種薪資，不會良心不安嗎？」至今，家寧尚未對此事件作出回應。