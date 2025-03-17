共軍新一代電磁槍曝光　號稱「無噪聲、無火光、無彈殼」

▲共軍新一代電磁槍曝光。（圖／翻攝自央視軍事，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中國兵器裝備建設工業自主研製的最新一代電磁槍（全稱「威力可控電磁發射器」）近日曝光，號稱每分鐘可以發射「一兩千發」，同時具備沒有噪聲、沒有火光、沒有彈殼等特點。

央視軍事近日發布影片，曝光一款共軍自製的最新一代電磁槍，從外形來看是方正形，採用的是模塊化設計。槍管長度大概是30公分，重量較輕、單手也可以便捷持握。它的握把設置在中部，彈匣在後方。

至於其他模塊化設計，前部是雷射指示器，可以調節不同功率，以變換連發和單發的模式。上方是導軌，可以安裝一些瞄準設備。槍身還有一個電子顯示螢幕，在實際射擊過程當中能夠顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等資訊。

報導稱，相比上一代電磁發射器，最新一代的槍管長出了一小截，這使得它的彈丸初速更快，同時功率調節也更加精細。最值得注意的是，最新一代電磁發射器的彈丸體積和重量和上一代相比有了提升，這也說明它的動能和威力都大幅提升。

據公開資料，電磁槍是一種利用電磁力加速彈丸的新型武器，與傳統槍械依賴火藥爆炸不同，電磁槍通過電磁場將彈丸加速至超高速，具有高射速、隱蔽性強、低後坐力等特點。