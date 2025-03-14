外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

▲在國外社群網站上瘋傳的共軍「登陸神器」和衛星圖像。（圖／翻攝X，下同）

大陸中心／綜合報導

部分軍事迷近期在X或臉書（Facebook）上紛紛看到被稱為解放軍「登陸神器」的「棧橋船」測試相關畫面或照片，引起輿論熱議。根據網友釋出的實拍影片可以發現，鋼製的「棧橋」可連接數艘大型輪船，最後一段則可搭建在沙灘上，船上裝備人員便能「鞋不沾土」的直接登陸，棧橋連接的總長或能達到800公尺左右。

除影片外，也有部分網友釋出「棧橋船」的衛星圖片，測試地點大約位於廣東湛江沿海的沙灘地，與海南島相對。有部分軍事迷評論稱，這是解放軍在進行兩棲登陸演習，然而，對照實拍取景的影片，海灘上只有零星的路人經過，並未看到解放軍相關人員出現。

根據外網資訊顯示，此類具備特殊功能的「棧橋船」或可越過海灘，直接穿插至沿岸的公路上。在執行任務的過程中，民間大型輪船可變身為「碼頭」的功能，藉此卸載履帶或輪車等裝備級兩棲部隊人員，登陸上岸後便能直接進行作戰，免去灘岸作戰的風險。

然而，在外網瘋傳的相關影片和畫面，在大陸官方的社群媒體上並未引起廣泛討論，對於畫面和圖像的真實度，解放軍中央及軍區的官媒也悄然無聲，並未做出證實或闢謠動作，是刻意釋出相關影片在外網流傳引導輿論，或是藉此對相關軍事觀察人士提出暗示，仍有待觀察。