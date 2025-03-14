　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

▲在國外社群網站上瘋傳的共軍「登陸神器」和衛星圖像。（圖／翻攝X）

▲在國外社群網站上瘋傳的共軍「登陸神器」和衛星圖像。（圖／翻攝X，下同）

大陸中心／綜合報導 

部分軍事迷近期在X或臉書（Facebook）上紛紛看到被稱為解放軍「登陸神器」的「棧橋船」測試相關畫面或照片，引起輿論熱議。根據網友釋出的實拍影片可以發現，鋼製的「棧橋」可連接數艘大型輪船，最後一段則可搭建在沙灘上，船上裝備人員便能「鞋不沾土」的直接登陸，棧橋連接的總長或能達到800公尺左右。

除影片外，也有部分網友釋出「棧橋船」的衛星圖片，測試地點大約位於廣東湛江沿海的沙灘地，與海南島相對。有部分軍事迷評論稱，這是解放軍在進行兩棲登陸演習，然而，對照實拍取景的影片，海灘上只有零星的路人經過，並未看到解放軍相關人員出現。

▲在國外社群網站上瘋傳的共軍「登陸神器」和衛星圖像。（圖／翻攝X）

根據外網資訊顯示，此類具備特殊功能的「棧橋船」或可越過海灘，直接穿插至沿岸的公路上。在執行任務的過程中，民間大型輪船可變身為「碼頭」的功能，藉此卸載履帶或輪車等裝備級兩棲部隊人員，登陸上岸後便能直接進行作戰，免去灘岸作戰的風險。

然而，在外網瘋傳的相關影片和畫面，在大陸官方的社群媒體上並未引起廣泛討論，對於畫面和圖像的真實度，解放軍中央及軍區的官媒也悄然無聲，並未做出證實或闢謠動作，是刻意釋出相關影片在外網流傳引導輿論，或是藉此對相關軍事觀察人士提出暗示，仍有待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小翁立友」脫困了！　今將搭機返台
獨／房仲大亨喊送Andy房　總價、地點曝光
快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯
為何這麼多人聲援Andy？ 　網曝1原因爆共鳴：一堆力挺
鴻海全年大賺！　創歷史新高
大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平：有機會的話非常幸福
家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌公開切割：無後續合作計劃
幫插隊火化遺體！　收紅包集體貪汙
傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲陸舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有重大作用歷史意義　趙樂際：完善法治法律懲治台獨

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲陸舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有重大作用歷史意義　趙樂際：完善法治法律懲治台獨

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

台南區長被寄「合成不雅照」恐嚇　南警成立專案小組擴大偵辦

台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

快訊／機關槍從天而降！日本41歲自衛隊員「被砸中心臟」死亡

前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！

「比賽沒戴頭巾」一回國就消失　伊朗女攀岩家2年後現況曝光

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

和平國中傳統泰雅家屋落成啟用　跨文化交流最新亮點

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

大陸熱門新聞

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

雙胞胎媽媽「卸貨4個月」又中雙胞胎　傻眼自嘲

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

只是去代課！24歲舞蹈老師遭校車輾斃

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

「周杰倫豪賭輸46億」造謠男落網

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨先強硬表態

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」 號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

滿20年！陸《反分裂法》第8條是「台獨」最終紅線　

陸《反分裂法》20周年　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺 生前曾反映遭家暴

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

更多熱門

相關新聞

殲20不掉漆　源自3000年前絲綢技術

殲20不掉漆　源自3000年前絲綢技術

隱身戰機雖帶來強大戰力，但如何維持塗層的完整進而保持良好的隱身能力，一直困擾同時擁有F-22、F-35的美國。香港《南華早報》透露，相繼推出殲-20和殲-35兩款隱身戰機的中國，已從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，設計出新型雷達吸波材料，為戰機保持光滑皮膚。

陸超大火箭彈癱瘓美軍駐韓基地

陸超大火箭彈癱瘓美軍駐韓基地

花蓮觀光推廣媒合會　首場登陸日本福岡

花蓮觀光推廣媒合會　首場登陸日本福岡

中伊俄「2025聯合軍演」揭幕 水域選定中國在北印度洋石油生命線

中伊俄「2025聯合軍演」揭幕 水域選定中國在北印度洋石油生命線

虎鯨無人艇提高055艦兩成戰力

虎鯨無人艇提高055艦兩成戰力

關鍵字：

解放軍登陸神器棧橋船搶灘共軍大陸軍武裝備登陸兩棲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

曾國城道歉了

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

家寧「神隱1天出手了」！

Andy開撕家寧母女！破5萬人「更震驚1件事」

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面