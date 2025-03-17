幕後／備戰2026！黃國昌盼雙北先到位　民眾黨2美女刺客暖身起跑

▲周曉芸、徐千晴。（圖／記者李毓康攝、翻攝自周曉芸臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌於日前就任，2026九合一選舉被視為最重要的成績單，在面對大罷免混戰，以及藍綠有意角逐下屆議員的人選陸續跑地方之際，據了解，黃國昌已要求雙北人選要儘速到位，日前從新聞部轉往組織部的徐千晴，近期悄悄奔走台北市松山信義選區，而過去深耕金門的組織部副主任周曉芸，也擔任起黃國昌服務團隊的三蘆（三重、蘆洲）區主任，轉戰新北態勢明顯。

黃國昌於2月19日正式就任，黃任內4項挑戰，分別為柯文哲案、高虹安罷免案、兩年條款，以及2026九合一大選，其中以2026選舉最為關鍵，因為黃的黨主席任期至2026年12月31日，因此2026結果可說是黃國昌的「期末考成績單」，加上外界高度關注「沒有柯文哲時代」民眾黨興衰，假設席次不增反減，恐重挫民眾黨士氣，更大大影響2028年如何拉下總統賴清德的戰略。

民眾黨等不到楊寶楨回應 徐千晴先起跑經營松信

而黃國昌於1月14日喊出要參選民眾黨主席補選時，第一站就到台北市議會拜會民眾黨的市議員，並透露北市議員至少還要再增加2席，意指除了現有的4席外，台北市第3選區松山信義、第5選區中正萬華都要推派人選；由於中正萬華毫無懸念，就是由發言人吳怡萱續戰，據了解，會議中討論最多的是松山信義。

目前松信呈現「大混戰」局面，一次少了國民黨2大「吸票機」徐巧芯、王鴻薇，而民進黨台北市議員許家蓓去年病逝，因此有了3席空間，藍綠搶瓜分選票，其中以國民黨想選的人數佔最多，包括前立委費鴻泰辦公室主任許原榮、前北市青工總會長滿志剛、富錦里里長李煥中，立委羅智強辦公室主任田方倫，還有國民黨發言人李明璇及楊智伃。

▲楊寶楨去年辭去立院黨團職務，且在媒體鏡頭前落淚，引發外界質疑與內鬥有關；但民眾黨仍等楊寶楨決定是否續戰松信，卻直至2024年底都未獲正面回應，因此近期已讓徐千晴暖身起跑。（資料圖／記者湯興漢攝）

2022年民眾黨派前發言人楊寶楨角逐松信議員，並以1.2萬票排在落選第二；但楊寶楨在去年年初請辭立院黨團職務，拋下一句「若有人要經營松信區選舉就去，不用考慮我」，看似未來完全沒要再選，話中卻語帶保留，加上淚灑鏡頭前的畫面令人起疑是內鬥，所以2024年黨內完全沒人敢提要經營松信，連同年5月台北市黨部選幹部時，信義區主任欄位寫著「等一個人」，有意暗指楊寶楨。

然而楊寶楨卻在去年4月接下基隆政策推廣大使後，與民眾黨接觸大幅減少，加上又爆發前黨主席柯文哲的政治獻金、京華城案，民眾黨無暇顧及2026選舉；就在柯文哲被羈押、謝國樑罷免案結束後，民眾黨仍不清楚楊寶楨有無想再選，但因藍綠想選2026的人馬早已開始跑地方，原本陸戰就不足的民眾黨無法再拖延，因此告知楊「等你到2024年底」。

但據了解，直到2025年初，民眾黨都沒得到楊寶楨的正面回應，所以黃國昌與秘書長周榆修、台北市議員們的會議當中，開始為松信選區「點將」，並思考2個人選，分別是發言人徐千晴、國際部主任林子宇。

徐千晴原本也被視為可挑戰新北市第5選區（板橋）的人選，但黃國昌就職時，徐千晴卸下發言身份，突然從新聞部轉調至組織部，同一時間開始透過台北市黨部協助，奔走松山信義大小行程，備戰2026態勢明顯。

▲徐千晴過去被譽為「最美發言人」，在楊寶楨辭職後，回鍋民眾黨發言團隊，過去曾鬆口不排除挑戰2026選舉，但當時首選並非松信，而是以「新市政」暗指板橋。（圖／翻攝徐千晴IG）

黃國昌誓言拿下新北這3區拚黨團 「金門曉姐姐」轉跑三蘆

民眾黨目前在新北市僅有第3選舉區（新莊）市議員陳世軒，但由於新北為黃國昌的責任區之一，黃2月16日出席新北黨部幹部座談，宣布2026民眾黨在新北市一定要成立黨團，且第4選區（三重蘆洲）、第5選區（板橋）、第8選區（土城樹林三峽鶯歌）這3區，沒道理沒有1席議員。

據了解，日前因為全程騎完「一日北高」，開始受到小草們討論的組織部副主任周曉芸，近期擔任起黃國昌服務團隊的三蘆（三重、蘆洲）區主任，且23日辦在新北板橋的「人民要當家」宣講，就派出陳世軒與周曉芸共同主持。周曉芸過去資歷都在金門，曾為民眾黨的金門黨代表、2022年參與金門縣第一選舉區縣議員選舉，被稱為「金門曉姐姐」，如今更換跑道經營新北，不免引起地方人士討論。

不過，民眾黨曾派李有宜挑戰2024新北市第2選區（五股、蘆洲、三重）立委選舉，在國民黨禮讓、未推派人選狀況下，以8萬4393票輸給11萬8544票的民進黨對手林淑芬；儘管李有宜近期已無經營該地，但仍為小草心中潛在人選之一，倘若未來選區重疊，恐得先進行黨內初選。

面對徐千晴、周曉芸開始為2026選舉暖身起跑、經營地方，民眾黨發言人張彤表示，民眾黨現階段的目標，本就是持續深化與民眾的溝通、加強論述及發展地方組織，這是責無旁貸的使命，而2026地方選舉目標，力拚在六都以及新竹市議會成立黨團，未來黨內也將依循民主程序，推派最強候選人，爭取支持替地方服務。

▼民眾黨將於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，反制民進黨「人民是頭家」，主持人找來新北市議員陳世軒，以及近期悄悄成為黃國昌服務團隊三蘆區主任的周曉芸。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）