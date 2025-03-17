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世壯運前2個月拔體育局長！綠批陣前換將　蔣萬安：一定會努力舉辦

▲台北市長蔣萬安、體育局長王泓翔備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安（左）選在世壯運前夕，異動體育局長王泓翔（右），使綠質疑拿國際賽事跟台北市聲譽開玩笑。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安內閣團隊進行大幅度異動，選在世壯運前夕異動體育局長王泓翔至參事，改由原勞動局副局長游竹萍出任體育局長，使民進黨台北市議員簡舒培質疑「陣前換將」，拿國際賽事跟台北市聲譽開玩笑？對此，蔣萬安今（17日）表示，世壯運是所有局處共同的事，一定會努力讓其順利成功。

蔣萬安17日上午出席與中正區里長有約座談，會前接受媒體訪問。針對世壯運將於5月17日至30日登場，但卻換掉體育局長王泓翔，使綠質疑「陣前換將」？蔣萬安表示，非常重視世壯運在5月17日就要正式開始，所以不只是體育局，包括執委會，以及副秘書長余振華、副市長林奕華等，都全力協助世壯運能夠順利的展開，「這是所有局處以及台北市府共同的事情，我們一定會努力的讓它順利、成功舉辦」。

另外，針對原本身兼青年局長的發言人殷瑋一次卸下2職務，擔任研考會主委，是否為備戰2026？蔣萬安僅說，「你們想像力真的太豐富了。」這次小內閣調整就是用人唯才 、適才適所，每位同仁就是發揮過去的專業以及經驗，然後協助市府團隊在各項政策推動。

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料圖／記者黃克翔攝）

簡舒培昨（16日）在臉書批評，蔣市府人事異動，市府稱是蔣萬安認為團隊應「更年輕化、更有開創性」，樂見政府機關願意任用年輕人出任局處首長，但比起年齡，更重要的是有無適才適所、有無相關專業背景與經驗，而不是為年輕化而年輕化；另外如果是為了貫徹蔣萬安意志而人事異動，那表示這2年的市府內閣，蔣萬安叫不動嗎？

簡舒培提及，雙北將於5月17日至30日舉辦世壯運，現在距離開幕只剩2個月的時間，蔣市府竟然宣布撤換體育局長王泓翔，「陣前換將是兵家大忌，王泓翔一路籌備2025世壯運，結果蔣市府一句『完成階段性任務』就貿然把人換掉，世壯運都還沒辦完，『階段性任務』到底是完成在哪？」

簡舒培認為，王泓翔之所以被撤換，恐怕是因為過去在處理大巨蛋漏水、分潤的問題上，與市府不同調，像市府說漏水開罰有上限，王泓翔卻主張累罰到遠雄完成漏水改善等，「蔣萬安想換掉不聽話的下屬，但有急到需要馬上撤換？蔣萬安的面子有比國際賽事、比台北市的聲譽重要嗎？如果世壯運出了什麼問題，蔣萬安必須負起全責！」

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