黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

▲國民黨總召傅崑萁與民眾黨總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨上週末舉行「人民是頭家」宣講活動，民眾黨黨主席黃國昌發文批評民進黨把人民當作「人頭」。對此，民進黨發言人吳崢今(17)日回應表示，國民黨罷免錯假率高達三四成，產生近1400名往生者連署，以及民眾黨假發票、假帳，前主席柯文哲人頭公司疑雲，才是真正的「人頭」。黃國昌在立法院對傅崐萁言聽計從，黃國昌才是傅崐萁的人頭。

吳崢表示，上週末民進黨「人民是頭家」台中、桃園宣講皆大爆場，兩場湧入近萬人；同時，也看到全台灣各地公民團體的行動，都呈現爆棚的人氣，台灣人民再次展現了捍衛民主的強大能量。

吳崢指出，當看到這麼多民眾為了要改變當前立法院的惡劣生態站出來，黃國昌竟然攻擊這些站出來的台灣人都是「人頭」，這就是黃國昌慣用的民粹手法。

吳崢說，前段時間民眾黨也發起掃除綠衛兵活動，抹黑自主上街的公民團體都是民進黨側翼，聲稱只有自己政黨的支持者才是自主公民。難道只有支持黃國昌的人才是公民，支持民進黨的就是衛兵、就是人頭？黃國昌毫不尊重公民自主性，不把台灣人民放在眼裡，唯我獨尊，心態膨脹到不可一世。

吳崢質問，黃國昌過去曾參與過罷免，也上街頭參加公民運動，黃國昌當時也是人頭嗎？又是哪個政黨的衛兵嗎？憑什麼現在台灣人民做一樣的事就要被這樣攻擊羞辱。僅因立場不同，就貶低人民的自主性，動輒抹黑貼標籤，對這種撕裂社會的鬥爭手段，令人深感不齒。

吳崢指出，誰能比國民黨、民眾黨更會玩「人頭」？國民黨對民進黨立委發起的惡罷，系統性抄名冊、幽靈連署，錯假率高達三四成，甚至弄到全台竟然出現將近1400名往生者連署。若這不是「人頭」，什麼才是人頭？對於這種情況，黃國昌至今不敢評論任何一字一句。

吳崢再說，民眾黨的政治獻金假帳、假發票爭議，以及民眾黨前主席柯文哲掌控的木可、智堯等人頭公司爭議，黃國昌至今仍不敢面對自家人頭爭議。

最後，吳崢表示，民眾黨打著第三勢力的名號進入國會，實則過去一年所做的，就是在立法院當幫國民黨舉手的小藍，兩黨全面合流，黃國昌在立法院對過去痛批「權貴犯罪」的傅崐萁言聽計從；甚至，現在當人民對藍白惡行感到憤怒站出來時，還要幫國民黨抹黑公民，民眾黨與黃國昌才是國民黨最大的人頭。