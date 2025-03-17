看中魏汶萱嗆邱議瑩「戰鬥力」？　蔣萬安：借重專業強化政策溝通

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安內閣再進行大幅度異動，其中發言團隊異動最備受關注，找來曾與綠委邱議瑩發生衝突的三立女記者魏汶萱擔任副發言人，觀傳局長也延攬媒體人余祥擔任，被外界解讀是「戰鬥內閣」。被問到是否看中魏汶萱的「戰鬥力」？蔣萬安表示，相信魏的加入能加強市府政策、市民溝通宣傳，強化發言團隊。

▲台北市長蔣萬安出席114年度市長與里長有約－中正區。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安17日上午出席與中正區里長有約座談，會前接受媒體訪問。針對昨（16日）公布新一波小內閣人事異動，其中曾嗆邱議瑩的魏汶萱加入發言團隊，蔣萬安表示，魏汶萱在媒體事務方面非常有專業經驗，這次延攬對方進入市府，也是借重她在媒體事務方面的專業，以及對新聞處理的熟悉，能協助、強化市府在各項政策溝通及對話。

被問到有無看過魏汶萱嗆邱議瑩的新聞片段，是不是看重對方的勇敢直言、戰鬥力強？蔣萬安提到，自己過去在立院跟魏汶萱有接觸，對方對各項議題掌握，確實有相關經驗，相信魏的加入，能加強市府推出政策、與市民溝通宣傳等，也能強化發言團隊，對各項事務推動及市政建設的說明，「相信她能有很好的發揮」。

▲魏汶萱與綠委邱議瑩爆發口角。（資料圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

除了魏汶萱外，還找媒體人余祥加入團隊，是不是希望有「蔣家軍」佈局2026選舉？蔣萬安強調，「沒有蔣家軍，只有台北隊」，市府團隊有經驗豐富、資歷完整的同仁，同時也要納入年輕的衝勁、女性的聲音，為團隊注入更多活力創意及執行力。

至於外界解讀是「戰鬥內閣」，蔣萬安說，市府團隊就是爲市民奮鬥打拼，過去2年拚出大巨蛋經濟、捷運六線齊發、大都更時代，今天在中正區，北市府也終於讓南機場整宅單元3在去年順利的完成簽約儀式，是第一個順利招商成功的案件，也帶動單元4、單元5能夠跨過75%的公辦都更門檻，另也爲市民拚出生育率，去年台北市生育率是六都唯一正成長，所以會持續為所有的市民打拚。

媒體追問，此次用了大量年輕人，會不會擔心經驗不足影響施政？蔣萬安回應，市府有非常多經驗豐富，對市政非常熟悉的同仁，不管是副市長、秘書長、各局處首長及相關同仁，另一方面也要納入年輕的朋友，他們對工作的熱忱、對議題的熟悉、對媒體事務運作的瞭解，能夠加強市府在各項政策推動的執行力、效率，納入更多的創意、發想、有所突破，「我想這就是我們市府團隊，就是台北隊」。