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民進黨新聞稿稱「黃說宣講都人頭」　黃國昌嗆：假訊息、一條龍抹黑

▲▼民進黨發新聞稿稱「黃國昌稱民進黨宣講皆人頭」，黃國昌駁斥「假新聞」，自己是說「民進黨把人民當人頭」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民進黨發新聞稿稱「黃國昌稱民進黨宣講皆人頭」，黃國昌駁斥「假新聞」，自己是說「民進黨把人民當人頭」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

民進黨自15日起進行「人民是頭家」宣講，民眾黨主席黃國昌昨（16日）批評，民進黨並沒有把台灣人民當「頭家」，而是當「人頭」；民進黨發言人吳崢今（17日）批評，黃攻擊站出來的台灣人都是「人頭」。對此，黃國昌回擊，民進黨一條龍抹黑，自己是說「民進黨把人民當人頭」，沒有說「宣講皆人頭」，綠不敢回答實質問題，只好大搞認知作戰。

針對民進黨新聞稿寫「黃國昌稱民進黨宣講皆人頭」，黃國昌17日下午於臉書發文表示，「民進黨的標題帶風向，一條龍抹黑。」自己被詢問民進黨批評他「稱民進黨宣講皆人頭」的回應，「我聽完滿頭問號」。

黃國昌提及，自己昨天的發文，是批評民進黨沒把人民當頭家，而是把人民當人頭，「哪裡有說『宣講皆人頭』？堂堂執政黨可以這樣公然散布假訊息嗎？是（民進黨主席）賴清德授意的嗎？」

黃國昌強調，針對他批評民進黨為何浪費人民頭家的稅金，還找讓人民頭家在如興弊案虧損15億、讓人民頭家花了30億幫虧損上百億的聯合再生紓困，再跑去接受招待的龔明鑫上台宣講，民進黨不敢回答實質問題，用標題帶風向、捏造假訊息，操作一條龍抹黑、大搞認知作戰，「這種不入流的伎倆，竟然是由執政黨所為，真是國家的不幸、人民的悲哀！」

▲▼黃國昌批評，民進黨執政團隊在過去這一年多以來，並沒有把台灣人民當成是「頭家」，而是把人民當作「人頭」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌16日批評，民進黨執政團隊在過去這一年多以來，並沒有把台灣人民當成是「頭家」，而是把人民當作「人頭」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌昨（16日）晚在臉書發文提到，這幾天民進黨以行政院長卓榮泰為領隊，連續在各地展開「人民是頭家」政策宣講，自己看完後的感想是「過去這一年多以來，民進黨執政團隊並沒有把台灣人民當成是『頭家』，而是把人民當作『人頭』，借人民的名義去登記了台灣的民主法治」。

黃國昌提及，第一，當人民針對行政團隊運作方式有疑義，希望經營團隊能在國會殿堂中接受調查、詢問並且不要說謊，民進黨卻說是在「擴權」；第二，當人民接受了民進黨過去提出的治理主張與建議，要將中央與地方極度傾斜的財政收支進行調整，民進黨卻反過來說，選出來的地方首長只會「拿錢不辦事」？

黃國昌指出，第三，而當人民要求民進黨政府解釋「為何浪費頭家的納稅錢？到底誰該負責？」的時候，民進黨政府不僅不向頭家說明，反而公然欺騙、恐嚇人民，不繼續給民進黨大把鈔票，整個國家會「窒礙難行」。

黃國昌批評，昨天卓榮泰說真是「太離譜了」，但就在今天的宣講，民進黨竟然找了讓「頭家」在如興弊案虧損15億、讓「頭家」花了30億幫虧損上百億的聯合再生紓困，再自己跑去接受招待的龔明鑫上台宣講，「這是要跟頭家說明，民進黨的爛官是如何浪費大家的稅金，不但不用被究責，還可以持續吃香喝辣嗎？這才是真的『太離譜了』！」

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