獨／還有內幕？雲云董座留紙條驚悚吞刀　檢警將一一釐清

▲雲云董座曾志新到信義分局偵訊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

雲云科技董事長曾志新7日在與該公司梁姓技術長談判離職過程中，持預藏長達30公分的料理尖刀刺殺梁男後在會議室內吞刀自戕，梁男當場身亡，曾嫌因刀尖刺穿口腔貫穿到後頸部，傷勢嚴重，經送往北市國泰醫院緊急開刀縫合，歷經10天治療後，17日上午經醫師評估身體狀況允妥情況下，上午11時30分抵達信義分局接受警詢；由於這起命案有太多疑點需要釐清，警方預計偵訊完畢後，下午將依涉犯殺人罪嫌移送台北地檢署複訊。

雲云科技技術長梁男遭殺害命案有太多疑點，包含雲云科技今年1月才獲得天使基金上億元的金流挹注，且外界預期有上市募股的發展性，為何董座曾男會不惜放棄公司現有的營運成果，寧可玉石俱焚持刀殺害技術長，甘願身揹殺人重罪、公司內鬥霸凌形象搞到舉國皆知？





▲曾志新殺人後自戕，上圖為送醫畫面。（圖／民眾提供）

更可怕的是，檢警掌握關鍵證詞，曾男持刀殺害梁姓技術長後死意堅決，目擊者看到曾男亮刀連續刺殺梁男後，在場員工立刻跑到會議室外呼喊其他員工進入會議室幫忙奪刀救人，但卻發現曾男居嘴巴含著兇刀，然後整個連人帶刀往地上撲倒，以超激烈方式自戕。

刀柄承受曾男重量猛烈撞擊力道，導致整把刀刺穿曾男口腔並貫穿後頸，足見曾男持刀行凶與梁姓技術長同歸於盡的意圖相當強烈，警方事後在曾男身上找到2張曾男交代後事的紙條；除梁男PO文反映遭曾男等人職場霸凌外，雲云科技營運端是否還有其他職場內幕，導致曾男早想復仇預謀殺害同事後尋死，這些疑點都是今天警方偵訊要釐清的細節。

曾志新新今天在2名律師陪同下應訊，信義警方預定下午3點完成警詢筆錄，之後會將曾嫌隨案移送台北地檢署複訊。

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