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獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本+砍殺手段兇殘　警將建請聲押

▲▼ 雲云董座曾志新現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 雲云董座曾志新17日上午被押解赴信義分局接受警詢 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

涉嫌預謀持刀殺害同公司梁姓技術長的雲云科技董事長曾志新，7日犯案後自戕傷勢嚴重，歷經10天手術治療後，17日上午經醫師診斷後出院接受警方調查。事實上，曾志新持刀預謀殺人惡性重大，雖然犯案後自殘重傷，但檢警早在11日、他轉入國泰外科普通病房時，檢察官立即開立拘票將他逮捕戒護，直到今日上午才辦理出院，立即被警方帶回分局偵訊，與雲云科技配合的法律事務所，也派出2名律師陪同曾嫌偵訊。

據傳檢警在曾嫌行兇送醫後，在他身上找到兩張交代行兇、尋短動機的遺書，最令人感到恐懼的是，曾嫌遺書列出2-3個公司重要幹部、工程師姓名，並表示「我下地獄也不會放過你們！」唯獨遭殺害的梁姓技術長並不在曾男的死亡筆記本上，警方研判梁男遭殺害可能是曾嫌臨時起意。

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲曾志新犯案後自殘，上為送醫畫面。（圖／民眾提供）

7日當天雲云科技董事長透過人資長邀約技術長梁男談判離職，3人會議重點是曾男不斷要求梁男需撤下公開遭職場霸凌及權力架空等不利公司形象的離職告別文，曾男曾拜託梁男，「拜託你能否今天就把文章撤下，凌晨我看了你的文章，我整晚睡不著。」

根據在場人士向警方透露，當時梁男爽快答應曾男「好啦！文章我可以拿掉，但你給我一個理由」，曾男指示公司人資長好好跟梁男溝通，務求讓梁男願意配合拿掉文章，當天的離職程序眼看就要落幕，未料曾男竟突然暴走亮刀砍殺梁男。

▲▼雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

據日前法醫驗屍結果，梁男後頸部及背部身中7刀，加上梁男發現遭董事長持刀攻擊後的雙手防禦性刀傷則總計多達10多刀，其中致命刀傷除刺入梁男頸部外，最關鍵刀傷則從後背部肺葉下緣刺入，貫穿梁男腎臟，梁男當場喪命。檢警目前研判曾男因一時情緒憤怒，對技術長連續刺殺10多刀。

檢警憂心曾男行凶手段兇殘冷血，且死亡筆記本上記錄著2-3名該公司幹部可能都有生命危險，警方17日中午展開偵訊，訊後將依涉犯殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦，並會建請檢察官聲押曾志新，以保護其他名單上人員的安全。

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