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大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近期，諾羅病毒進入感染高峰期，許多患者不斷嘔吐腹瀉、發燒、全身痠痛。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」就發文叮囑，上廁所的時候不要滑手機，並解釋背後緣由，直言「諾羅的傳染就是如此平凡無奇！」

蒼藍鴿在臉書提到，「為什麼大便的時候不要滑手機？因為諾羅病毒是透過糞口傳染，因此若前面上廁所的人有中鏢，坐墊上就可能殘留病毒；此時，你還滑手機就可能把病毒沾在手機上，之後如果滑完手機直接吃東西，就恭喜中鏢。」

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▲大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」。（圖／翻攝自臉書／蒼藍鴿的醫學天地）

▲上廁所時不要用手機。（圖／翻攝自臉書／蒼藍鴿的醫學天地）

無獨有偶，胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，諾羅病毒是一種高度傳染性病毒，且在塑膠、玻璃表面存活時間最長，所以保持手部衛生、定期消毒高頻率會接觸的表面，例如智慧型手機螢幕，就更為重要了。

對此，網友們紛紛回應，「此刻的我正在邊大便邊看這則貼文」、「看這篇的人，有多少是正在做這件事情」、「上公用廁所，一定要用酒精擦拭坐墊」、「完蛋了......」、「只好趁現在大便時，利用時間趕快轉發給更多人知道」。

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