太平山今晨零度霧淞初現　低溫若續降+水氣足「雪景可期」

記者游芳男／宜蘭報導

今（17）日清晨，太平山國家森林遊樂區氣溫降至攝氏零度，一早樹木上出現些許霧淞。區內道路目前尚未結冰，車輛行駛暫時不需要裝雪鏈。不過，若低溫持續且水氣充足，未來可能會有降雪的機會。

▲太平山森林遊樂區今晨零度，霧淞乍現，若低溫持續且水氣足，將有下雪美景。（圖／太平山莊提供，下同）

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太平山莊目前的住宿情況約有九成滿，林業保育署宜蘭分署提醒民眾，計劃上山時請隨時關注園區的最新資訊及管制措施，並且準備好保暖裝備，以應對寒冷的天氣。