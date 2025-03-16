宜蘭男持槍恐嚇逃亡半年　警攻堅逮人搜出改造長槍+毒品

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姓男子半年前犯下持槍恐嚇案後，為藏匿而多次變更租屋處，礁溪警方專案小組經半年追查，發現林男最近在頭城鎮租屋，且4天不出門，見時機成熟，3月7日下午2時許進行攻堅逮人，當場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等證物。警依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將林男移送偵辦。

▲50歲林男持槍恐嚇逃亡半年落網，警搜出改造長槍毒品等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪警分局於去年10月接獲民眾報案，稱疑似遭人持槍恐嚇。警方立即組成專案小組展開調查，鎖定50歲林姓通緝犯為主要嫌疑人。然而，林嫌案發後四處藏匿，並多次變更租屋處。

經過調閱監視器，專案小組發現林嫌最近在頭城鎮租屋。警方於租屋處埋伏監控，發現林嫌竟長達4天未出戶。見時機成熟，專案小組於3月7日下午2時許，在刑事警察大隊、霹靂小組及本分局警力支援下，持宜蘭地方法院核發之搜索票強勢攻堅，成功將林嫌逮捕到案。

現場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等證物。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。

礁溪警分局分局長黃靖堯表示，警方將持續打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，並貫徹政府肅槍、緝毒之決心，呼籲民眾切勿以身試法。