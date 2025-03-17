韓國人來台必喝！「超夯手搖飲」要在首爾開了　大票鐵粉嗨爆

▲得正插旗首爾。（圖／翻攝自IG／oolongteaprojectkr）

記者周亭瑋／綜合報導

手搖飲品牌「得正」廣受消費者喜愛，也是許多韓國旅客必朝聖的飲料店，如今他們插旗首爾，位在韓國西村的1號店將於3月28日開幕，不少南韓網友得知後，興奮洗版「我在台灣買過好幾次了，但我好興奮」、「不用特別飛台灣喝了」。

近日，南韓「得正」在IG創立官方帳號，並公告1號店將在韓國西村開幕，3月28日-4月6日為試營運，營業時間為每天上午10點到晚上10點30分。

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▲1號店將於3月28日開幕。（圖／翻攝自IG／oolongteaprojectkr）

對此，大票南韓網友嗨翻表示，「這個品牌的烏龍茶，我覺得是台灣最好喝的，推薦給所有韓國人」、「請來仁川」、「去年在台北喝過了，真的很期待」、「強烈推薦深焙烏龍奶茶！一定要試試這個」、「也請來釜山吧」、「得正真的很好喝」、「這是我最喜歡的品牌，希望大家也喜歡」、「希望味道一樣」。

另外，不少人也在Threads轉發消息，還有韓國旅客笑說，到台灣時喝他們家的手搖飲比喝水還多，「終於來韓國了！他們很有特色，飲料品質也很高，私訊官方帳號詢問，回覆說會和台灣的菜單相同。」

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