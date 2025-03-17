剴剴案「倒數2天」再開庭！Threads大洗版：台灣人再團結一次

▲劉姓保母虐死1歲剴剴。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

再過兩天（3月19日），剴剴案要第四次開庭了，這兩天開始，Threads上「剴剴案不能沉」話題也開始發酵洗版，大票人陸續發文，呼籲各界重新關注此案，也盼開庭當日能伸張正義，「這幾個壞人不下地獄，誰要下地獄？」

網友昨晚在Threads心碎表示，「整個脆都是剴剴案，身為兩個小孩的媽媽，我看了真的很心疼，看到網路說有剴剴哭聲的影片，我完全不敢點進去看，重點是電視新聞卻沒有大幅報導，3月19日希望可以伸張正義！」

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▲保母劉彩萱（姊姊）。（圖／記者黃哲民攝）

同時，不少藍勾勾網友也相繼發文，「抱歉了Andy，剴剴比你更需要被關注，此案不能沉，（劉姓保母）真的要判死刑吧？看了真的很難過」、「拜託大家都去按下覆議，他是剴剴，他才1歲多，卻被保母姐妹花虐待致死。各種恐怖手法凌虐，頭、臉部、四肢、生殖器、指甲、頭皮有多處新舊傷勢，甚至大血管塌陷、牙齒三顆斷裂、一顆脫落，皮下軟組織也出血、壞死，受到血液、組織液淤積等傷害，一個這麼可愛的小寶寶居然被虐待致死，拜託大家花點時間，覆議加重刑責吧」、「希望大家重視虐童事件」、「希望大家多多關注這個，太過分了」、「求台灣人再一次團結」。

▲妹妹劉若琳。（圖／記者黃哲民攝）

另外，也有熱心人士發起，3月19日當天下午1點，在西門町2號出口集體舉牌，下午2點30分再開庭續行準備程序。對此，大票網友紛紛回應，「看到剴剴握著鉛筆的照片，心又酸酸的了，大家一定要替剴剴討回公道 」、「沒救到剴剴，也是眾多媽咪們心中最深的失望」、「繼續聲援，當天會到場，全力配合」、「支持虐童保母唯一死刑，已連署附議」、「此事件必須讓更多人看到，讓兒童保謢議題更加被重視」。

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▼剴剴遭凌虐致死。（圖／家屬提供）