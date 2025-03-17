陳怡珍關心來亞大樓拆除重建進度　確保住戶權益

▲台南市議員陳怡珍，關心來亞大樓拆除重建進度，確保關心住戶權益。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍17日質詢時表示，中西區來亞大樓受嘉義大埔地震影響，大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，導致停在路邊的兩部車輛毀損，幸沒造成人員傷亡，該棟大樓曾在颱風發生磁磚掉落，現更因地震後女兒牆受損、磁磚水泥掉落地面造成公共安全問題，市府緊急對外牆搭設鷹架和防護措施，並貼出紅單列管。

台南市議員陳怡珍說，目前中西區來亞大樓的建物安全鑑定報告已在3月5日出爐，結果顯示多項檢測未達標準或超標，結構安全堪憂，恐對公共安全構成威脅，判定將拆除整棟大樓。工務局聲稱近期會發文要求所有權人限期45天改善，若不改善，依照建築相關法規，符合強制拆除標準，會要求所有權人自行拆除，否則公權力將介入，該拆就拆，依法強拆。

陳怡珍強調，住戶反映至今仍未看到鑑定報告，該如何維護自己的權益？尤其，土地所有權人為仁愛之家，拆除過後是否能重建也是未知數。她指出，這已不僅是單純整建維護的問題，要求市府應儘速提升處理層級，展開跨局處協商，包括整合建物所有權人、執行拆除作業並提出後續重建方案，在確保公共安全的前提下，保障居民生命財產安全。陳怡珍再次呼籲，市府務必加快腳步，因為天然災害難以預測，沒有人能再次承受因地震或強烈颱風帶來的嚴重後果。

對此，工務局陳局長現場承諾，將提供建物安全鑑定報告供住戶閱覽。葉澤山副市長也允諾，後續市府將介入協助住戶相關事宜。