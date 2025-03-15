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8樓狂丟垃圾炸彈！驚見尿布、火龍果　整排機車臭翻超噁畫面曝

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

有民眾於昨(14)日在網路社群發布一條貼文，表示自己居住的彰化員林某幢大樓，8樓住戶長期亂丟垃圾，直接丟到下方住戶的遮雨棚，當天更是直接把垃圾往1樓扔，造成一樓一整排機車刮傷毀損，誇張行為惹怒民眾，憤而報警處理。亂丟垃圾的住戶承認自己貪圖方便才這樣作，警方將把全案送交主管機關裁罰。

▲▼彰化員林某大樓一名８樓李姓住戶長期亂丟垃圾致一樓，導致鄰居不堪其擾 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲彰化員林某大樓一名李姓住戶長期從８樓住處直接扔垃圾至一樓，導致鄰居不堪其擾 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲▼彰化員林某大樓一名８樓李姓住戶長期亂丟垃圾致一樓，導致鄰居不堪其擾 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲一樓地面滿目瘡痍，垃圾四散，停放在一樓的機車無一倖免。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

受害住戶吳女昨日在網路社團「員林人大小事」PO文指出，「真的是沒想過在員林租屋會遇到這種鳥事，八樓住戶丟垃圾在陽台（別人的遮雨棚），然後今天清理竟然是直接往下掃往下砸，完全無視停在樓下的機車，也完全沒有通知，真的是不知道該說什麼了⋯。」並附上現場拍攝的誇張影片。

影片中可以看到，一樓地面滿目瘡痍，垃圾四散，停放在一樓的一整排機車無一倖免，坐墊與踏板上均掛著噁心的雜物與垃圾。且在拍攝過程時，還可以看到不時有物品往下掉落，非常危險。且吳女自己的機車也停放在此，受不了8樓住戶如此離譜行為，通知警方前來處理了解。

警方到場了解後，8樓李姓住戶稱因為貪圖一時方便，所以將垃圾直接從8樓推掃至1樓，造成吳女的機車汙損深感抱歉，並願意負擔相關之清潔及維修費用，現場吳女未對李姓住戶提告。

▲▼彰化員林某大樓一名８樓李姓住戶長期亂丟垃圾致一樓，導致鄰居不堪其擾 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲報案民眾拍攝影片時仍可以看到有物品從天上掉落。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

附近住戶表示，李姓住戶時常如此，大約3至5天就會有一次，有時是火龍果、尿布等等的民生用品，但管委會似乎並沒有去管理告知，可能是不確定哪一住戶丟的。如今確定是8樓李員所為，也讓附近住戶驚呼：「這樣真的不行耶，萬一哪天是掉那種重物下來打到人怎麼辦？這真的是很沒有公德心的表現。」

彰化縣莒光所副所長呂泓緯表示，針對李姓住戶亂丟垃圾之行為，警方將移請主管機關開罰。

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