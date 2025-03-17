俄和平條件曝光！　副外長：北約需確保烏克蘭永不加入

▲格魯希科透露，俄方要求北約在和平協議中承諾不會接受烏克蘭成為會員。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯副外長格魯希科（Alexander Grushko）17日表示，俄方將尋求北約（NATO）提供安全保證，確保烏克蘭不會成為北約成員，並在任何和平協議中保持中立。

據BBC報導，格魯希科在接受俄媒《消息報》採訪時指出，「我們將要求協議納入嚴格的安全保證」，並強調這些保證應涵蓋烏克蘭的中立地位，以及北約承諾拒絕讓烏克蘭加入組織。俄羅斯此舉顯示，莫斯科仍將烏克蘭的北約會員資格視為紅線，並試圖在停火談判中確保其戰略利益。

美烏方面則向俄方提出30天停火方案，普丁雖表態支持，但同時列出多項嚴苛條件，其中包括烏克蘭軍隊撤離去年8月短暫攻入的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區。普丁聲稱，當地現已完全恢復俄方控制，並表示烏軍已被孤立。此外，關於如何監督停火與維持戰線秩序，俄方也提出多項質疑。

為推動和平進程，美川普特使魏科夫（Steve Witkoff）13日也抵達莫斯科與普丁會晤，並透露川普與普丁將於本周通話，繼續討論結束烏克蘭戰爭的可能方案，包括美烏提出的30天停火建議。然而，美方並未明確說明如何處理俄軍在烏克蘭已佔領的領土，目前俄方仍控制烏克蘭約五分之一的國土。