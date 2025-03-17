曝英法將向烏派遣維和部隊　馬克宏：無需俄羅斯批准

▲馬克宏透露，英法等國可能會在烏克蘭停火後，向該國派遣維和部隊，而此事無需俄羅斯同意。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國總統馬克宏表示，烏克蘭達成停火協議後，英法與其他盟國可能會向烏克蘭關鍵地點派遣規模高達數千人的維和部隊，以提供安全保障。他強調，這項部署將由烏克蘭決定，不需俄羅斯批准，並獲得多個歐洲與非歐洲國家的支持。

馬克宏在接受《巴黎人報》等法國媒體採訪時透露，數個國家已表示願意參與這項行動，並協助執行烏克蘭的安全承諾。他指出，盟國計劃從各國派遣數千名士兵，負責培訓烏克蘭軍隊，並展現對烏克蘭的長期支持。他強調，這些部署的決策權屬於烏克蘭，不受俄羅斯影響，並稱「如果烏克蘭要求盟軍進駐，俄羅斯無權決定接受或拒絕」。

在美國總統川普敦促俄烏達成和平協議之際，英法2國一直在努力鞏固對烏克蘭的軍事支持。此前，他們提出願組成一個「志願者聯盟」（coalition of the willing），派兵赴烏維和，或提供後勤及其他支援，以協助停火後的烏克蘭穩定局勢，不過俄羅斯一再拒絕北約（NATO）國家派軍駐紮在烏克蘭的想法。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日召開一場虛擬國際會議，邀請義大利、澳洲、加拿大和紐西蘭等可能參與「志願者聯盟」的夥伴國家舉行視訊會議，並向俄羅斯總統普丁發出挑戰，敦促俄方簽署停火協議，強調盟國將繼續對克里姆林宮施壓，使維和部隊計畫進入「行動階段」。

馬克宏也透露，他接下來將與加拿大新總理卡尼（Mark Carney）會談，隨後前往柏林會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz），為即將到來的歐盟峰會做準備。他強調，歐美必須聯手向俄羅斯施壓，促使俄方接受停火提議，還批評普丁無意和平，而是試圖透過升級戰爭獲取更多利益後再談判。