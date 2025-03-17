家寧媽被肉搜「大苦主是她」　網嘆：超倒楣

▲家寧的社群平台被洗版。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

自從Andy拍影片控訴，家寧一家人奪走他經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有，就有不少網友洗版家寧的社群平台，甚至挖出家寧爸媽的臉書。不過，有一名女網友卻成為苦主，因為她和家寧媽的名字很像，所以就莫名成了被攻擊的對象。

家寧媽在臉書上的最新一則貼文是轉發某粉專的文章，隨著事件曝光，就有不少網友灌爆留言區，「抵達戰場popoo」、「姐要不要分享一下致富祕訣」、「可以教一下怎麼這麼會賺錢嗎」、「來看哪時候帳目要popoo」、「帳目算太久了吧」。還有網友找到家寧爸的臉書，不過他目前已經「鎖住了他的個人檔案」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女網友發文強調，她並非張家寧的媽媽。（圖／翻攝自Facebook）

不過，有一名女網友的臉書名字和家寧媽的本名很像，因此有部分網友認錯人，私訊她的臉書。對此，該名女網友也發文表示，她跟張家寧、家寧母親並不認識，請大家不要隨意批評、不要私訊騷擾，她已經截圖所有的私訊內容了，請自重。她也呼籲大家看清楚她的臉書名字，她跟家寧媽的名字根本不一樣。

貼文底下，也有不少網友回應，「因為有人把你的臉書貼在網路上」、「辛苦姐姐了」、「超倒楣」、「辛苦同名同姓的人了」、「被爆紅」、「先改名字吧，辛苦你了」、「姐姐你好美」、「臉書要找到同名同姓很多，這樣亂攻擊真的要提告。辛苦了」。還有臉書名稱為「家寧」的網友表示，「家寧我表示心疼阿姨，我也被網友罵」。