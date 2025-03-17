　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

記者陳俊宏／綜合報導

「眾量級」網紅Andy老師與前女友家寧的分手風波持續延燒，對此，兒童急診科醫師謝宗學認為，可以預期，公司查帳最後的結果不是小賺就是虧損，Andy老師過去10年的努力化為烏有；然而，原本就擁有「專業」的人，就是有機會逆轉勝，將帶著他再創巔峰。

謝宗學16日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，本來他對於網紅間爭吵的新聞不感興趣，之前也不認識這兩位網紅，但看完Andy老師對前女友一家血淚控訴後，決定按下訂閱表示支持。

謝宗學說，台灣社會充斥各類詐欺事件，受害者不計其數，Andy老師和前女友間比八點檔狗血劇還更誇張故事情節，明顯引動整個社會對於詐欺行為的憤怒，才會有在不到一周內，YouTube訂閱數從幾10萬衝到超過200萬的「奇蹟」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼Andy與家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

謝宗學表示，可以預期，公司查帳最後的結果不是小賺就是虧損，Andy老師過去10年的努力化為烏有；然而，原本就擁有「專業」的人，就是有機會逆轉勝，過去10年累積的經驗和技巧，將帶著他再創巔峰。

謝宗學指出，逆轉勝的奇蹟不單單只是依靠「勢頭」，必須加上熱愛工作，不斷專研、反覆練習，讓專業不斷精進，最後才能引發奇蹟；前女友一家在法律層面看似大獲全勝，但代價是「社死」和斷送往後可能的機會。

謝宗學提到，人生的際遇峰迴路轉，塞翁失馬焉知非福；然而，若沒有持續不斷努力，永不放棄正直信念，遇到壞事就真的是禍，絕不會轉成「福」，共勉之。

有網友說，「張家應該趁現在道歉，並歸還Andy老師應得的分潤，若仍短視不肯吐錢，按照現今網路評價，他們也不會有未來了。」謝宗學回應，「現在她們失去未來賺錢的能力了，更不會放棄以前凹到的錢。」

Andy拍片控訴，家寧一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，且收益分配不均。張家花了3天，反指Andy得到薪資與報酬，兩方認知金額差距甚大。事後Andy回擊，保守估計公司營業額與頻道營利有1億元，但他只拿到695萬，要求張媽媽公布「您的算法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中爸「一打二」餵1歲女晚餐　3歲兒獨留浴室溺斃
陸公布台灣4大網軍頭目　照片、身分證字號全曝光
波妞8歲了！「4顆門牙長出來啦」賈靜雯為愛女慶生…聽到願望驚
玄彬現身大安區！來台2次都去報到　門口抱女友人
醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝
金秀賢「沒穿褲照」無碼版流出！　網路瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

「3月最強冷氣團」挑戰寒流！　連凍9天

全台急凍！　連3天探7℃

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

涉霸凌老師、包庇性騷　「土皇帝校長」回應了

狼師畢旅闖房盜攝女童　校長包庇滅證輕懲

校長土皇帝！惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

天母水果店爆男女拉扯！　店員暖心關懷「帥到被關注」

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

裸睡女「被狗騎」求救：會懷孕嗎？　內行揭動物醫院鬼故事

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

「3月最強冷氣團」挑戰寒流！　連凍9天

全台急凍！　連3天探7℃

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

涉霸凌老師、包庇性騷　「土皇帝校長」回應了

狼師畢旅闖房盜攝女童　校長包庇滅證輕懲

校長土皇帝！惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

天母水果店爆男女拉扯！　店員暖心關懷「帥到被關注」

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

裸睡女「被狗騎」求救：會懷孕嗎？　內行揭動物醫院鬼故事

快訊／台中爸「一打二」餵1歲女晚餐　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

陸公布台4網軍頭目照片個資全曝光　正告台資通電軍：台獨是不歸路

三芝櫻花正美！漁港賞夕陽、喝咖啡　淡水秘境百株吉野櫻綻開

雙北首購天堂竟還有「房價凹陷區」　在地：550~750萬買2房

金秀賢「露臉GD綜藝」惹議！節目道歉認「緊急刪減」新錄內容下場曝

李灝宇新秀對抗賽擔任第四棒　兩度上壘跑回2分表現亮眼　

苗栗地院旁6樓高南洋杉倒下！　行人站一旁險被砸驚悚畫面曝

巫師隊台灣日21日登場　紀念品驚現密集中華民國國旗！網喊：水啦

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

生活熱門新聞

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

校長惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

必勝客又出招！他排名最神口味成黑馬

水逆破壞力持續！12星座「最新運勢」出爐

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

天母水果店爆男女拉扯！　店員暖心關懷「帥到被關注」

更多熱門

相關新聞

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與前女友家寧的分手風波持續延燒，Andy控訴對方一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，且收益分配不均，雙方隔空開嗆。律師林智群則貼出兩人以前拍的影片，並提到，「家寧那個尷尬的表情已經說明一切」。

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！她分錢雙重標準

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！她分錢雙重標準

看完家寧聲明　內行喊慌了「張家想保住3樣東西」

看完家寧聲明　內行喊慌了「張家想保住3樣東西」

遇過「家寧媽這種人」　他也慘炸：房沒了

遇過「家寧媽這種人」　他也慘炸：房沒了

關鍵字：

Andy老師家寧謝宗學

讀者迴響

熱門新聞

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

金秀賢「沒穿褲照」無碼版流出！　網路瘋傳

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

台女過安檢　智慧型手錶遭工作人員藏起

更多

最夯影音

更多

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面