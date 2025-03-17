醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

記者陳俊宏／綜合報導

「眾量級」網紅Andy老師與前女友家寧的分手風波持續延燒，對此，兒童急診科醫師謝宗學認為，可以預期，公司查帳最後的結果不是小賺就是虧損，Andy老師過去10年的努力化為烏有；然而，原本就擁有「專業」的人，就是有機會逆轉勝，將帶著他再創巔峰。

謝宗學16日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，本來他對於網紅間爭吵的新聞不感興趣，之前也不認識這兩位網紅，但看完Andy老師對前女友一家血淚控訴後，決定按下訂閱表示支持。

謝宗學說，台灣社會充斥各類詐欺事件，受害者不計其數，Andy老師和前女友間比八點檔狗血劇還更誇張故事情節，明顯引動整個社會對於詐欺行為的憤怒，才會有在不到一周內，YouTube訂閱數從幾10萬衝到超過200萬的「奇蹟」。

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▼Andy與家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）







謝宗學表示，可以預期，公司查帳最後的結果不是小賺就是虧損，Andy老師過去10年的努力化為烏有；然而，原本就擁有「專業」的人，就是有機會逆轉勝，過去10年累積的經驗和技巧，將帶著他再創巔峰。

謝宗學指出，逆轉勝的奇蹟不單單只是依靠「勢頭」，必須加上熱愛工作，不斷專研、反覆練習，讓專業不斷精進，最後才能引發奇蹟；前女友一家在法律層面看似大獲全勝，但代價是「社死」和斷送往後可能的機會。

謝宗學提到，人生的際遇峰迴路轉，塞翁失馬焉知非福；然而，若沒有持續不斷努力，永不放棄正直信念，遇到壞事就真的是禍，絕不會轉成「福」，共勉之。

有網友說，「張家應該趁現在道歉，並歸還Andy老師應得的分潤，若仍短視不肯吐錢，按照現今網路評價，他們也不會有未來了。」謝宗學回應，「現在她們失去未來賺錢的能力了，更不會放棄以前凹到的錢。」

Andy拍片控訴，家寧一家人將辛苦經營10年的頻道奪走，且收益分配不均。張家花了3天，反指Andy得到薪資與報酬，兩方認知金額差距甚大。事後Andy回擊，保守估計公司營業額與頻道營利有1億元，但他只拿到695萬，要求張媽媽公布「您的算法」。