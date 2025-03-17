Andy被張家玩死了？律師曝錯在「一開始1步」：後面想救很難

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

記者鄺郁庭／綜合報導

「眾量級」網紅Andy老師近日踢爆前女友家寧一家惡行，對此，律師蘇文俊在粉專發文，「Andy 被張家人用法律玩死了嗎？」他認為張家人有什麼很厲害的法律操作，「與其說他們懂法，不如說他們很懂Andy。」

「蘇文俊律師」日前表示，根據張家人目前已知的操作，不認為有什麼很厲害的法律操作，與其說張家人懂法，不如說很懂Andy。他透露，「這種案例其實不少，一開始股權設計就出錯，後面想救也很難了，除非還有什麼我們不知道的。」

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對於有人說當時Andy才20歲出頭、年紀還輕，不懂這些很正常。他則直呼，「社會的毒打，不分年紀。」至於Andy有沒有辦法把錢拿回來？蘇文俊以實際法律操作的途徑分析，坦言結果可能會事與願違，「這樣一個股權分配結構，到底有沒有辦法變動？答案是不行的。」

他指出，就現有的證據來說，其實無法證明當初在設立公司時，股權如何分配，畢竟Andy當初是全部授權給「張媽媽」。因此即便查帳，Andy也要不回來原有的權利。

而且若真的要查帳，並非單純看報表那麼簡單，還要查看銀行帳戶明細，查核每筆憑證。那Andy除了要負擔律師費，還得承擔會計費，這些費用恐怕會壓垮Andy。即便查完帳發現張家真的有佔據資產的行為，大概也不會返還股東個人。另外，公司法也沒有明文規定，公司股東要有章程才能請求紅利分配，所以Andy想要股息，基本上不可能。