「臉書突跳1通知」嚇爛他　千人看傻：終於抓到+0粉了

▲Andy、家寧去年10月宣布分手，於近日為經營權撕破臉。（圖／翻攝自IG／crowd520）



網搜小組／劉維榛報導

Andy指控，家寧一家「把眾量級所有心血」整碗端走，甚至被斷了金援，如今家寧本尊依舊噤聲，引來大票網友湧入粉專狂轟還錢。而一名網友錯愕直呼，手機竟跳出「獲得家寧+0的頭號粉絲徽章」的通知，嚇得他撇清說明「我不是！」底下網友則笑虧，「終於抓到+0粉了」、「留言罵到變粉絲，也很厲害」。

一名網友在《爆廢公社》臭臉直呼，手機臉書突跳出「獲得家寧+0的頭號粉絲徽章」的頭銜通知，讓他嚇爛澄清「= =我不是！」

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底下網友笑虧，「叛徒」、「黑粉也是粉」、「得了19分鐘還說不是」、「你是不是留言罵她罵到變粉絲」、「帳號可以丟了」、「留言罵到變粉絲，也很厲害」、「強制徵召嗎」、「終於抓到+0粉了」、「恭喜~ 要當接盤俠了嗎」、「說，你佔了多少股份」

也有網友認真幫解釋，「頭號粉絲是隨機給的，系統會自動送」、「可是我沒追蹤也沒在她那邊留言，今天也收到」、「其實頭號粉系統隨便丟的，不用在意，我拿了一堆連留言的都沒留過的粉專，只因為滑過他們短影音」。

Andy槓上家寧全家後，獲得各界大力支持與金援，但有網友抓包，家寧疑似買網軍反攻帶風向，Dcard上出現質疑Andy對月薪與獎金有所隱瞞的貼文，從5萬5和微薄薪資改口6年領695萬，不料內文下方還露出「（括號記得刪，一則1000）」的破綻。

引發網友開轟，「買網軍連網軍都不挺你，是不是簽什麼合約結果沒給錢啊」、「括號沒刪，家寧不給錢」；不過也有人認為是反串文，目前無法確定是否為張家購買網軍。