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爆家寧有公主病！命理師揭「整碗端走」內幕：僅這2人鎮得住

網紅Andy老師日前指控，他與前女友家寧經營的百萬訂閱頻道突然失去控制權。（翻攝自眾量級 CROWD臉書）

▲Andy與家寧一家開戰。（翻攝自眾量級 CROWD臉書）

圖文／鏡週刊

「眾量級」網紅Andy老師近日踢爆前女友家寧一家惡行，事件連日來在網路上引起軒然大波。對此，高雄西子灣十八王公廟命理老師高輔進指出，Andy老師太相信他人，可說是「真心換絕情」，家寧恐是「被寵壞了」有公主病，而他也強調，如果Andy的父母起初就參與其中，就不會被整碗端走了。

高輔進表示，從易經生肖姓名學來看，Andy老師是難得具有「孝子」情節性格的人格特質，也就是長輩說的優先。家寧還蠻像是「被寵壞了」的小女生，而變成有公主病的概念，加上唯母命是從，加上兩人有「害剋」，才演變出這樣的結果。

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高輔進分析，Andy老師，本名王崇睿，1994甲戌年生、肖狗、32歲；家寧，本名張家寧，1993癸酉年生、肖雞、33歲。光是從兩人的生肖來看，一眼就能判斷出形成「害剋」格，成為「冤家」的機率超過9成，就看誰比較愛誰，愛越多的人，犧牲（損失）越多的概念。

高輔進表示，Andy老師的「王」，是古代重型武器「鉞」，是類似斧頭的長槍造型，而家寧的「張」，雖也是武器型態，卻只是弓箭而已。如此，鉞的笨重，卻影響機動性；弓箭的輕巧，反而運用自如；簡單說，Andy老師會認為，這是自己的事，不用勞煩到父母，而家寧卻與家長綁在一起。

另外，Andy老師走的「崇」，有祭祀的涵義，對肖狗來說，是大加分，從經營頻道能累積200萬訂閱，即可窺知一二；家寧的「家」，因五行屬水，肖雞的五行屬金，而形成相生，也是讓她很有人緣的重要養分之一。就人緣、桃花的角度來看，兩人是強強聯手，難怪可以達標，超過200萬訂閱，如果沒有心靈課程的影響，300萬訂閱應該不是夢。

高輔進說，Andy老師因為尊重長輩，而放心把帳號、印章，交於家寧的母親，而家寧一家，為何會整碗端走？從「家寧」這兩字研判，恐怕是家寧在小時候，因家裡不是很富裕，讓在這10年發跡後，會怕失去「既得利益」，而有吃相難看之虞。因為「家」屬豬，「寧」又帶有蛇形，形成「六沖」格，讓家寧心中難以抉擇，到底要支持男友或父母？當然，最後是選擇父母。

高輔進強調，兩人一位肖狗，一位肖雞，以命理的角度來看，是「酉戌害」，簡單說，就是容易被近親戲弄，才有高機率造成今天的結局；另外，Andy老師的「王」，代表父母的格，是可以鎮住家寧「張」的父母格，簡單說，如果Andy的父母一開始就參與的話，家寧父母就不容易作怪了。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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