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兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

▲谷教母艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲谷教母艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）說明，學生應該有試錯與成長的空間，失敗不應該成為阻礙，而是學習的一部分。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

矽谷教母、美國傳奇教育家暨暢銷親子教養書《養出內心強大的孩子》作者艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）近日旋風訪台，今（11）日參訪台中市葳格國際學校，與幼兒園至高中生的家長們深入交流，探討在數位時代如何培育成功的孩子。講座Q&A環節家長們關心孩子適合使用手機的年齡。艾絲特建議，13歲以後再讓孩子接觸智慧型手機，並推薦具備定位、通話與訊息功能的智慧型手錶作為選擇。

深耕教育領域逾30年，被譽為「美國矽谷最具影響力的教育家」的艾絲特，教養出三位超級女兒，大女兒蘇珊是Google元老、前YouTube執行長；二女兒珍妮是頂尖醫界學者；三女兒安妮則是基因生技公司23andMe的共同創辦人，就連籃球明星林書豪也是他的學生。

▲谷教母艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲谷教母艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

艾絲特此次訪台前往葳格國際學校參訪，葳格總校長李海碩表示，學校積極拓展國際視野，打造與世界接軌的學習環境，並強調親師生共同學習與成長，提升教育影響力。亦特別感謝IEG學博文教育創始人施博文的支持，促成這次寶貴的機會，承諾葳格將持續引進全球優質的教育資源。

艾絲特於講座活動中，肯定亞洲的數學教育模式值得全球借鑒，但亞洲家長往往過度關注學業成績，而忽略了讓孩子掌握學習的自主權。她說明，學生應該有試錯與成長的空間，失敗不應該成為阻礙，而是學習的一部分。同時分享自己的「T.R.I.C.K」教育法，分別是信任（Trust）、尊重（Respect）、獨立（Independence）、合作（Collaboration），與善良（Kindness），幫助家長與孩子共同面對未來的挑戰。

講座Q&A環節，家長們關心孩子適合使用手機的年齡。艾絲特建議，13歲以後再讓孩子接觸智慧型手機，並推薦具備定位、通話與訊息功能的智慧型手錶作為選擇。針對短影音導致孩子注意力下降的問題，她提出讓孩子開始製作具有故事性的短影音來練習批判性思考，創新的觀點引起現場熱烈迴響。

葳格小學北屯校區家長會會長蕭秀玉受訪時指出，兩年前便讀過《養出內心強大的孩子》，當時深受啟發，得知艾絲特來台後，更是興奮不已，抱持「粉絲見偶像」的心情來參加講座。此外，他補充這本書在他育兒的過程中帶來極大的幫助，讓他時刻提醒自己每個孩子都有獨特的天賦與發展道路。

▲谷教母艾絲特・沃西基（Esther Wojcicki）今日與葳格國際學校的家長與教師深度交流。（圖／記者游瓊華攝）

▲艾絲特名著《養出內心強大的孩子》已授權20國版本、獲亞馬遜4.5顆星好評。（圖／記者游瓊華翻攝）

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